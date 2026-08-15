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Ferran TorresGetty
Gianluca Minchiotti

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Ferran Torres al PSG, oficial: el Barcelona ha aceptado la oferta de 50 millones por el héroe mundialista de España

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Fichajes
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F. Torres

El PSG ha cerrado el fichaje del delantero que decidió la final del Mundial

Ferran Torres es nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El club francés había formalizado una oferta al Barcelona de unos 50 millones de euros, propuesta que los catalanes han aceptado y que ha llevado al cierre de la operación. El anuncio oficial llegó el 15 de agosto.


La posición del jugador facilitó el traspaso: Torres, autor del gol con el que España ganó el Mundial en la final contra Argentina, ya había alcanzado desde hacía tiempo un acuerdo de principio con el PSG, dispuesto a recibirlo y a darle un papel importante en el frente de ataque.


  • DECISIVA LA SITUACIÓN CONTRACTUAL

    En la valoración del delantero español influye sobre todo su situación contractual. El contrato con el Barcelona está, de hecho, cerca de expirar (30 de junio de 2027), un elemento que ha contribuido a mantener el precio del traspaso en una cifra considerada accesible por el Paris Saint-Germain.


    El Barça, por su parte, se despide de uno de sus delanteros y recibe una suma significativa para reinvertir en el mercado. Para el PSG, en cambio, la operación representa la oportunidad de añadir calidad y versatilidad a su frente ofensivo.



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