¿Ferran Torres al PSG? El Barcelona fija la fecha decisiva para el héroe del Mundial, mientras Luis Enrique busca fichajes a precio reducido

Antes incluso de sus actuaciones con La Roja, Torres ya era objetivo del PSG. Según Foot01, el campeón francés ofrecería 35 millones de euros (30 millones de libras/40 millones de dólares) para ficharlo este verano. Desde España se informa que el delantero ya habría alcanzado un acuerdo preliminar con el equipo de Luis Enrique. La idea de que Torres se reencuentre con el exseleccionador español en París resulta muy atractiva para el equipo de la Ligue 1.

Joan Laporta y la directiva del Barcelona lo saben, y perder a un jugador clave ante el PSG sería un golpe duro para los blaugranas.