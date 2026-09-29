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Ferran Soriano carga contra la conspiración de la Premier League en un desafiante vídeo filtrado al personal del Manchester City
Vídeo filtrado y acusaciones de conspiración
Según una información de Daily Mail Sport, Ferran Soriano ha enviado un desafiante mensaje interno en vídeo al personal del Manchester City, prometiendo limpiar el nombre del club después de que fuera declarado culpable de 115 cargos relacionados con graves irregularidades financieras. El director ejecutivo insistió en que todo el caso parte de un malentendido fundamental.
Comprometiéndose a continuar su batalla legal, Soriano dijo al personal: "Todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una única acusación falsa: que el dinero personal del propietario fue introducido de algún modo y en secreto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi. Esto sencillamente no es cierto. Se han aportado pruebas irrefutables a la comisión de la Premier League que demuestran que eso no pudo ocurrir y que no ocurrió. Esto incluye extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar categóricamente que el dinero no procedía del propietario. Todos los demás cargos falsos que se nos han lanzado provienen de esa acusación simple, central y completamente falsa."
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Contratos simulados y enormes infracciones financieras
La defensa interna de Soriano llega después de que una comisión independiente publicara unas conclusiones demoledoras en las que detalla cómo el Manchester City incumplió sistemáticamente las normas de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas. El organismo rector destapó un enorme esquema de financiación encubierta, por el que el club organizó acuerdos comerciales «falsos» con patrocinadores para inflar artificialmente los ingresos y reducir los costes.
La comisión concluyó que las empresas solo estaban obligadas a pagar una parte de las correspondientes cuotas de patrocinio, mientras que el resto era financiado en secreto por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG). Esto alteró la situación financiera en más de 900 millones de libras y vulneró los límites de gasto fijados tanto por la Liga como por la UEFA.
Rechazando por completo estas conclusiones, Soriano añadió: «Sorprendentemente para nosotros y para nuestros abogados, después de casi dos años la comisión de la Premier League ha emitido una opinión que respalda la teoría de la conspiración de la Premier League. Para hacerlo, la opinión tuvo que ignorar las abundantes pruebas aportadas por el club para llegar a una conclusión que es claramente errónea».
Esquivando las preguntas incómodas
A pesar de las confiadas promesas de Soriano a los empleados, su actitud fue notablemente distinta durante un tenso encontronazo público el martes. Según las imágenes publicadas por Sky News, el ejecutivo fue increpado por un periodista en un acto público y se enfrentó a una batería de preguntas difíciles.
El periodista le presionó sobre el fallo sin precedentes y le preguntó: "La Premier League confirma que hicieron trampas durante casi una década. ¿Pide disculpas a los aficionados al fútbol?" En lugar de defender al club, Soriano ofreció una respuesta tajante y se limitó a contestar: "No tengo nada que decir, gracias". El reportero le siguió insistentemente, preguntándole si el Manchester City era un "club fraudulento" y cuestionando su responsabilidad ante los aficionados. "¿No tiene un mensaje para los aficionados al fútbol? Sabe, cuando han hecho trampas durante tanto tiempo, ¿no tiene una obligación?", insistió el periodista, pero Soriano simplemente repitió "Gracias" y se alejó de las cámaras.
Se abren implacables vías legales
Mientras la batalla legal se intensifica, el Manchester City tiene hasta el viernes para apelar oficialmente el veredicto de culpabilidad. Si se mantiene la resolución, el club se enfrenta a posibles sanciones que van desde fuertes multas hasta enormes deducciones de puntos o incluso el descenso automático. En su último llamamiento al personal, Soriano dejó claro que el club no caerá sin presentar una feroz batalla. «Nuestros abogados presentarán ahora una apelación en la que se expone que la opinión contiene errores claros y sustanciales de derecho, de principio y de hecho, y que no ofrece garantías», afirmó. «Nos centraremos en el proceso de apelación independiente y también en todas las demás vías legales a nuestra disposición para ganar el caso, y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger al club y reclamar una compensación a cualquier parte que intente perjudicarlo».
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