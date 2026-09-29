Según una información de Daily Mail Sport, Ferran Soriano ha enviado un desafiante mensaje interno en vídeo al personal del Manchester City, prometiendo limpiar el nombre del club después de que fuera declarado culpable de 115 cargos relacionados con graves irregularidades financieras. El director ejecutivo insistió en que todo el caso parte de un malentendido fundamental.

Comprometiéndose a continuar su batalla legal, Soriano dijo al personal: "Todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una única acusación falsa: que el dinero personal del propietario fue introducido de algún modo y en secreto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi. Esto sencillamente no es cierto. Se han aportado pruebas irrefutables a la comisión de la Premier League que demuestran que eso no pudo ocurrir y que no ocurrió. Esto incluye extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar categóricamente que el dinero no procedía del propietario. Todos los demás cargos falsos que se nos han lanzado provienen de esa acusación simple, central y completamente falsa."