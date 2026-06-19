Getty/GOAL
Traducido por
¿Fernando Torres o Ruud van Nistelrooy? Leyendas de la Premier League analizan si Dejan Kulusevski podrá brillar de nuevo con los Spurs tras sus problemas de lesiones
¿Cuándo fue la última vez que Kulusevski jugó con el Tottenham?
La última aparición oficial de Kulusevski fue el 11 de mayo de 2025, cuando debió dejar el campo a los 20 minutos del partido contra el Crystal Palace. Desde hacía tiempo, un problema en la rótula molestaba al jugador de 26 años, y quedó claro que hacía falta un tratamiento drástico.
Desde entonces ha pasado por varias operaciones y sufrido reveses en su larga rehabilitación, por lo que no jugó ni un minuto en la temporada 2025-26.
Sus sueños de jugar el Mundial se frustraron, pues no podía arriesgar su estado físico, pero se espera que, tras una pretemporada positiva, esté listo para volver con el Tottenham cuando arranque la Premier League en agosto.
- Getty Images Sport
¿Seguirá siendo Kulusevski el mismo jugador tras tanto tiempo de baja?
Tras tanto tiempo de baja, surgen dudas sobre si el exjugador de la Juventus —convertido en figura emblemática en el norte de Londres— volverá a ser el mismo. Al preguntarle, Murphy, excentrocampista de los Spurs en colaboración con NetBet Football, declaró a GOAL: «No hay una regla general.
«Cuanto más tiempo estás de baja, más difícil es recuperar el nivel. Algunos nunca lo logran. Recuerdo a Fernando Torres tras su grave lesión de rodilla en el Liverpool; luego, en el Chelsea, nunca recuperó su mejor versión. Podría decirse que Rodri tampoco ha vuelto a su nivel tras una larga baja.
“El mejor ejemplo fue Ruud van Nistelrooy: se lesionó la rodilla, retrasó su fichaje por el Manchester United y, cuando llegó, fue increíble. También Alan Shearer volvió de una grave lesión de rodilla y marcó muchos goles.
Depende de cada jugador y de la lesión. Si Kulusevski y James Maddison hubieran estado en forma la mitad de la temporada, no estarían en esta situación; su influencia es enorme.
«Creo que se quedará en el Tottenham y tendrá su oportunidad, porque ningún otro club querrá fichar a alguien que lleva más de un año lesionado y pagarle el sueldo que gana allí. Así que tendrá tiempo para recuperar su nivel y será como fichar a un jugador nuevo».
El Tottenham necesita que Maddison sea su jugador clave.
Los Spurs se salvaron in extremis la temporada pasada sin Kulusevski. Roberto De Zerbi, quien reemplazó a Thomas Frank e Igor Tudor, alejó al Tottenham del descenso.
Pese a dos cursos seguidos en el 17.º puesto, el optimismo perdura: para 2026-27 regresarán de lesiones de larga duración Kulusevski, Maddison, Xavi Simons y Mohammed Kudus.
Al ser preguntado si el talentoso Maddison —con siete internacionalidades con Inglaterra— debe ser la nueva estrella creativa de los Spurs, el excentrocampista Murphy añadió: «Hasta cierto punto. Probablemente se sienta en deuda tras estar tanto tiempo fuera.
Lo que tiene Maddison es que siempre hace que pasen cosas y crea momentos mágicos. Es un jugador maravilloso, ha demostrado su valía y transmite una aura de superioridad.
Si yo fuera el Tottenham, sobre todo con la lesión de Simons —que llegó para cubrir ese hueco—, no creo que Simons, pese a sus cualidades, tenga lo mismo que Maddison. Creo que Maddison es mejor jugador.
Dada la lesión, no creo que se vaya; se quedará. Para mí es más influyente que Kulusevski, porque es uno de los pocos en el Tottenham con el valor de asumir el balón cuando la afición se nerviosa y nadie más se atreve. Él es el indicado.
Creo que puede ser una gran temporada para él. Me encanta verle jugar; es uno de esos jugadores valientes que ya casi no quedan, un inconformista que simplemente juega a su manera.
«Incluso en los destellos que vimos al final de la temporada, en 10 o 15 minutos, marcaba la diferencia, controlaba el balón y tranquilizaba a todos. Para mí será clave en el Tottenham este curso».
- Getty
Partidos del Tottenham: ya se ha publicado el calendario de la Premier League 2026-27
Maddison, ausente desde mayo de 2025, jugó tres partidos con los Spurs tras recuperarse de una lesión que lo marginó un año. A sus 29 años, se espera que siga creciendo.
Ahora, junto al resto de la plantilla, espera iniciar con buen pie la temporada 2026-27. El calendario de la Premier League ya está publicado: el equipo de De Zerbi debutará el 22 de agosto en la cancha del Brentford.