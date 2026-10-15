Fernando Llorente, exdelantero de la Juventus (2013-2015), habla sobre el equipo italiano en una entrevista con Gazzetta dello Sport : «Spalletti quería llevarme con él a Rusia cuando entrenaba al Zenit, pero un delantero centro como yo también le vendría bien ahora...».





Sobre Kolo Muani y Woltemade

«Como delantero, entiendo el planteamiento de Kolo Muani: es más fácil jugar con otro atacante al lado. Pero yo tenía a Carlos Tevez y él no. Conozco al francés desde hace muchos años: no es un goleador, pero estoy convencido de que puede llegar a los 20 goles este año. Eso creo y, sobre todo, eso espero por el bien de la Juventus. Sin un delantero que marque con regularidad, se hace difícil luchar por los trofeos. Woltemade y Kolo Muani pueden funcionar como pareja, siempre que el alemán aproveche más su físico para aguantar el balón y ganar los duelos. A veces Woltemade me parece un jugador técnico, pero algo ligero. La verdadera temporada de Kolo Muani empieza ahora que también ha conseguido marcar en liga, creedme. El gol da confianza, lo es todo para un delantero».



