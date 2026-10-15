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FBL-ITA-EUR-C1-JUVENTUS-COPENHAGENAFP
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Fernando Llorente: «Conte volverá a la Juventus. Sueño con Raphinha en la Juventus. ¿Kolo Muani? Yo tenía a Tevez, él no»

Juventus
F. Llorente
A. Conte
Raphinha
R. Kolo Muani

El exdelantero español habla de la Juventus

Fernando Llorente, exdelantero de la Juventus (2013-2015), habla sobre el equipo en una entrevista con Gazzetta dello Sport : «Spalletti quería llevarme con él a Rusia cuando entrenaba al Zenit, pero un delantero centro como yo también le vendría bien ahora...».


Sobre Kolo Muani y Woltemade

«Como delantero, entiendo lo que dice Kolo Muani: es más fácil jugar con otro delantero al lado. Pero yo tenía a Carlos Tevez y él no. Conozco al francés desde hace muchos años: no es un goleador, pero estoy convencido de que puede llegar a los 20 goles este año. Lo creo y, sobre todo, lo deseo por el bien de la Juventus. Sin un delantero que marque con regularidad, se hace difícil luchar por los trofeos. Woltemade y Kolo Muani pueden funcionar juntos, siempre que el alemán aproveche más su físico para retener el balón y ganar los duelos. A veces Woltemade me parece técnico, pero un poco ligero. La verdadera temporada de Kolo Muani empieza ahora que también ha marcado en liga, creedme. El gol da confianza, lo es todo para un delantero».


  • Con quién sueña para la Juventus

    "Si puedo soñar, me imagino a Raphinha, del Barcelona, en la Juventus. Es un delantero total: marca y da un impulso a sus compañeros. Está endiablado".


    Sobre Conte

    "Solo a uno, al equipo de su corazón. Tarde o temprano volverá a casa; es el entrenador ideal para la Juventus. Antonio es de los mejores: él y Ancelotti son los mejores entrenadores que he tenido".


    Sobre McKennie y Vidal

    "McKennie tiene algo de Vidal: corre, persigue y marca. Pero Arturo era un monstruo, de otra categoría. Nunca he visto a nadie como él, ni antes ni después".



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