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Fernando Diniz siente «tristeza» por la salida de Memphis Depay y dice que un regreso al Corinthians «sería genial»
Diniz responde a la salida de Depay
El Corinthians recibió un duro golpe esta semana después de que el club se retirara bruscamente de las conversaciones para ampliar el contrato de Depay, lo que llevó al jugador a amenazar con emprender acciones legales. Tras el empate 0-0 del jueves contra Rosario Central en la ida de su eliminatoria de octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, la situación del delantero de 32 años centró la rueda de prensa posterior al partido del técnico Diniz. El entrenador expresó su profundo pesar por la ruptura de las negociaciones y subrayó que recibiría con los brazos abiertos un regreso si la directiva reconsidera su postura.
- TheNews2
El entrenador abre la puerta al regreso
Diniz reveló que había estado esperando con ganas trabajar junto a la exestrella del Manchester United y del Barcelona para construir una base a largo plazo en el Corinthians. Al abordar la posibilidad de que la directiva revirtiera su decisión, Diniz expresó su deseo: «No tengo noticias sobre eso [que la directiva revierta su decisión]. Pero, independientemente de cómo vaya, si pudiera quedarse, sería estupendo».
También amplió su decepción por perder la oportunidad de entrenar al delantero: «Tenía muchas ganas de trabajar con Memphis; creo que podríamos haber formado un dúo muy interesante, y era algo que realmente quería. Por desgracia, esta vez no pudo ser. Me siento triste por no poder contar con él, pero no diré que eso afectó al partido; ni siquiera sé si Memphis habría estado en condiciones de jugar. Es algo que va mucho más allá del partido de hoy, una estancia de dos años, una base que yo creía que daría muchos frutos».
Las limitaciones económicas fuerzan una salida repentina
Corinthians emitió un comunicado oficial en el que explicó que poner fin a las negociaciones era estrictamente necesario para salvaguardar la estabilidad económica a largo plazo: "El Sport Club Corinthians Paulista ha decidido no renovar el contrato del futbolista Memphis Depay. Esta decisión se tomó única y exclusivamente teniendo en cuenta la salud financiera de nuestra institución, que exige rigor, equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al jugador Memphis Depay y a todo su equipo, que desde el inicio de las negociaciones buscaron el mejor acuerdo posible".
La directiva añadió: "Entendemos que el proceso se prolongó más allá del plazo tradicional, pero esto se debe principalmente al hecho de que estamos tratando con un futbolista distinguido. La Junta también reconoce y valora los esfuerzos incansables de todos los departamentos de la institución que trabajaron para hacer viable la permanencia del jugador".
Sin embargo, Depay desahogó su furia en X por lo que percibió como promesas incumplidas: "Muy decepcionado al leer que Corinthians decidió no respetar nuestro acuerdo vigente para ampliar mi contrato por 2 años más. Esta renovación fue acordada explícitamente por el presidente, así como por los departamentos deportivo, jurídico y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso. Yo no quería esta situación y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para preservar mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan por seguro que no dejaré sin consecuencias este comportamiento inaceptable".
Para amortiguar el impacto en un vestuario que perdió a una figura clave en sus tres grandes títulos, incluida la Copa do Brasil, Diniz elogió la profesionalidad de su plantilla: "Creo que todo el mundo lo sintió, todo el mundo en el departamento de fútbol, porque Memphis pasó dos años aquí. Más allá de los títulos, construyó relaciones con todos.
"Todo el mundo esperaba y daba por hecho que iba a hacer el viaje. Así que hubo frustración. Pero, al mismo tiempo, como sucedieron cosas que escapaban a nuestro control, tuvimos que unirnos aún más para ofrecer el rendimiento que dimos.
"Los jugadores estuvieron extraordinarios, como lo han estado conmigo en la gran mayoría de los partidos, mostrando dedicación y sacrificio. Consiguieron convertir un acontecimiento triste en motivación para hacer un esfuerzo aún mayor y asegurar aquí un buen resultado".
- Getty Images Sport
Los partidos cruciales ponen a prueba la determinación de la plantilla
El Corinthians tiene poco tiempo para asimilar las secuelas, ya que el Cruzeiro visita el Parque Sao Jorge este fin de semana, en el inicio de una exigente racha de tres partidos en siete días. A mediados de semana le espera un duelo decisivo de la Libertadores contra Rosario Central, antes de que una complicada visita al Coritiba ponga fin a un tramo sin respiro. Afrontar un calendario tan cargado sin Depay pondrá a prueba de inmediato la unidad del vestuario y la agudeza táctica de Diniz.
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