La noticia más esperada de La Roja tiene que ver con el regreso de Fermin Lopez a la selección. El centrocampista del Barcelona, que ha firmado un arranque fulgurante de la actual campaña nacional, se perdió el reciente Mundial debido a un frustrante contratiempo por lesión. Su inclusión se considera un sustituto directo de su compañero de club Gavi, que es la ausencia más destacada en esta ocasión. Con la jerarquía en el centro del campo en constante evolución, el estado de forma de Lopez le ha convertido en una elección incuestionable para el cuerpo técnico, que busca mantener su fluidez táctica.

El anuncio de la convocatoria pone de relieve el compromiso de De la Fuente con un bloque principal, al tiempo que integra los cambios necesarios por cuestiones físicas. Aunque siete estrellas del Barcelona fueron incluidas en la convocatoria de España mientras regresa Fermin Lopez, el seleccionador ha tenido que virar en otras áreas. El cambio obligado más significativo llega en la portería, donde la lesión de rodilla de Joan Garcia ha abierto la puerta a que Josep Martinez, del Inter, reciba su primera convocatoria, imponiéndose a la competencia de Leo Roman por la última plaza en la nómina de guardametas junto a Unai Simon y David Raya.