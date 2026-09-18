Getty Images
Traducido por
Fermín López y Dean Huijsen regresan mientras Luis de la Fuente da la convocatoria de España para los primeros partidos de la Nations League
Fermín regresa mientras Gavi se queda fuera
La noticia más esperada de La Roja tiene que ver con el regreso de Fermin Lopez a la selección. El centrocampista del Barcelona, que ha firmado un arranque fulgurante de la actual campaña nacional, se perdió el reciente Mundial debido a un frustrante contratiempo por lesión. Su inclusión se considera un sustituto directo de su compañero de club Gavi, que es la ausencia más destacada en esta ocasión. Con la jerarquía en el centro del campo en constante evolución, el estado de forma de Lopez le ha convertido en una elección incuestionable para el cuerpo técnico, que busca mantener su fluidez táctica.
El anuncio de la convocatoria pone de relieve el compromiso de De la Fuente con un bloque principal, al tiempo que integra los cambios necesarios por cuestiones físicas. Aunque siete estrellas del Barcelona fueron incluidas en la convocatoria de España mientras regresa Fermin Lopez, el seleccionador ha tenido que virar en otras áreas. El cambio obligado más significativo llega en la portería, donde la lesión de rodilla de Joan Garcia ha abierto la puerta a que Josep Martinez, del Inter, reciba su primera convocatoria, imponiéndose a la competencia de Leo Roman por la última plaza en la nómina de guardametas junto a Unai Simon y David Raya.
- Getty Images Sport
Refuerzos defensivos y el ascenso de Huijsen
En la línea defensiva, la gran novedad es la inclusión de Dean Huijsen. El joven defensor ha visto recompensada su impresionante progresión a las órdenes de Jose Mourinho, beneficiándose de la flexibilidad táctica que ofrecen jugadores como Marc Pubill y Eric Garcia. La capacidad de Huijsen para actuar tanto por el centro como en zonas más abiertas le proporciona a De la Fuente la cobertura polivalente necesaria para una exigente ventana internacional. El resto de la unidad defensiva se mantiene en gran medida reconocible, con Aymeric Laporte y Pau Cubarsi llamados a liderar la zaga tras su exitosa asociación en torneos anteriores.
El seleccionador ha apostado por la continuidad en los puestos de lateral, confiando en el poder ofensivo de Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella en la izquierda, mientras Pedro Porro sigue siendo una pieza clave en la derecha.
Roberto Fernandez lidera la línea de ataque
La delantera experimenta un cambio importante, ya que Roberto Fernandez se gana su sitio entre la élite. Con Borja Iglesias luchando por alcanzar su mejor estado físico, la carrera por el dorsal número nueve estaba completamente abierta. Roberto y Camello han sido los goleadores españoles más destacados de La Liga, con seis tantos cada uno para Espanyol y Rayo Vallecano, respectivamente. Sin embargo, ha sido el delantero del Espanyol quien finalmente ha convencido a la cúpula de la RFEF, asumiendo un papel que anteriormente ocupaban jugadores como Joselu.
De la Fuente tenía varias opciones de gran nivel para valorar en la línea ofensiva, entre ellas Gonzalo, que ha sido influyente en el Fulham, y el emergente Carlos Espi en el Real Madrid. El contingente ofensivo se completa con los versátiles Dani Olmo y Ferran Torres, lo que garantiza que España tenga múltiples maneras de derribar defensas cerradas durante los próximos partidos de la Nations League en Londres, Sevilla, Oviedo y Split.
- AFP
Lista completa de la convocatoria de España
Porteros: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Josep Martinez (Inter de Milán)
Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid)
Centrocampistas: Rodrigo Hernandez (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri Gonzalez (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Fermin Lopez (Barcelona), Alex Baena (Atletico de Madrid)
Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Roberto Fernandez (Espanyol), Dani Olmo (Barcelona), Victor Munoz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace)
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias