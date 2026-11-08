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Fermín López demuele las defensas del Atlético de Madrid en la noche del "falso Mourinho"

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Atlético Madrid vs Barcelona
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J. Mourinho
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El Barcelona se llevó una difícil victoria del feudo del Atlético de Madrid, al imponerse por (2-1), en el partido que enfrentó a ambos conjuntos, la noche del domingo, dentro de la jornada 12 de la Liga española, un encuentro que presenció numerosos momentos técnicos y tácticos destacados.

No hay duda de que el partido enfrentó a dos de los mejores entrenadores del mundo, el argentino Diego Simeone con el Atlético de Madrid, y el alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona.

Flick afrontó el partido con un once dispuesto en (4-1-4-1), y apostó, como de costumbre, por un juego con defensa adelantada con el fin de cazar al Atleti en fuera de juego, mientras que Simeone disputó el encuentro con el esquema al que está acostumbrado, un (4-4-2) «clásico» y el apoyo en la velocidad de las bandas y en la capacidad del delantero principal Julián Álvarez para aprovechar los espacios con sus movimientos a espaldas de la defensa.

  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP

    El falso Mourinho

    Diego Simeone comenzó el encuentro con un planteamiento táctico muy similar al que mostró el portugués José Mourinho con el Real Madrid ante el Barcelona en el último clásico, que terminó con victoria del conjunto blanco (2-1) en el Camp Nou.

    Sin embargo, la diferencia esencial entre ambas experiencias fue que el técnico argentino adoptó este enfoque únicamente durante la primera parte, mediante una presión organizada y un buen movimiento colectivo para cerrar los espacios ante los extremos del Barcelona, Lamine Yamal y Gordon, además de una cuidada preparación de los ataques y el intento de aprovechar la trampa del fuera de juego.

    Durante los primeros 45 minutos, Simeone logró ofrecer una destacada actuación táctica e impuso su dominio sobre el desarrollo del juego, después de limitar la capacidad del Barcelona para construir sus ataques de la forma habitual, y también consiguió atrapar a los jugadores del conjunto catalán en la trampa del fuera de juego en más de una ocasión.

    La superioridad de Simeone no se limitó al aspecto defensivo, sino que su equipo se mostró peligroso en las transiciones ofensivas y generó más de cinco ocasiones claras durante la primera parte, ya fuera mediante la penetración por el centro o el aprovechamiento de los espacios por las bandas.

    El cambio sorpresivo en la dirección del juego fue una de sus armas más destacadas, pues iniciaba el ataque por el flanco derecho antes de trasladarlo rápidamente al izquierdo, para aislar a Baena en un duelo individual con Fariñas, coincidiendo con la tendencia de Álvarez a desplazarse al costado izquierdo y el movimiento de Simeone para penetrar por el centro, movimientos que prepararon el primer gol.

    Pero la imagen cambió por completo tras el descanso, después de que Simeone renunciara al enfoque ofensivo y a la presión organizada, y retrocediera a zonas defensivas demasiado profundas, dejando la posesión y el control al Barcelona sin un intento real de presionar al portador del balón o entorpecer la construcción de los ataques.

    Este repliegue concedió al conjunto catalán el espacio y el tiempo para generar ocasiones de manera reiterada, hasta que logró dar la vuelta al partido y alcanzar la victoria.

    Y aquí aparece el punto débil más evidente en la gestión del encuentro por parte de Simeone; pues después de demostrar en la primera parte su capacidad para igualar al Barcelona y superarlo tácticamente cuando tomó la iniciativa de presionar y atacar, optó en la segunda mitad por renunciar a todo ello y conceder a su rival el control absoluto, en un repliegue exagerado que le costó el resultado del partido.

  • El Atlético deja escapar la victoria

    Más allá de las decisiones de Simeone y su retroceso en la segunda parte, los jugadores del Atlético de Madrid asumen parte de la responsabilidad en la pérdida de la victoria, después de desperdiciar un gran número de ocasiones durante la primera mitad, en la que fueron el conjunto más destacado y el que más llegó a las zonas de peligro.

    El argentino Julián Álvarez fue el principal responsable de desaprovechar estas ocasiones, tras fallar la conversión de tres intentos claros en goles, pese a la facilidad de algunos de ellos en comparación con la magnitud de las oportunidades que generó su equipo.

    El problema no estuvo en la llegada a la portería del Barcelona, sino en la falta de efectividad frente a ella; pues el Atlético logró penetrar las defensas del equipo catalán y alcanzar las zonas de amenaza en más de una ocasión, pero le faltó el último toque que habría servido para ampliar la distancia y resolver el enfrentamiento de forma temprana.

    Y en lugar de aprovechar su superioridad, el conjunto madrileño le concedió al Barcelona la oportunidad de permanecer en el partido y regresar a él, para encontrarse después pagando el precio de las ocasiones que había desperdiciado.

  • Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport

    De Jong corrige el fallo y López salva al Barça

    Hansi Flick detectó que el costado derecho del Atlético de Madrid, ocupado por Fariñas, era una de las principales fuentes de peligro, por lo que decidió intervenir al inicio de la segunda parte sustituyéndolo e introduciendo al neerlandés Frenkie de Jong, quien ocupó la posición de lateral derecho, convirtiéndose en un centrocampista adicional cuando el Barcelona tenía la posesión del balón.

    Este cambio otorgó al Barcelona una clara ventaja en el centro del campo, especialmente con el repliegue del Atlético hacia sus zonas defensivas, ya que el conjunto catalán pasó a ser el dominador casi absoluto y aumentaron los espacios disponibles para sus jugadores, al tiempo que concedió a Fermín López una mayor libertad para avanzar e irrumpir en las zonas de peligro.

    López fue, sin discusión, la estrella de la noche del Barcelona, tras desempeñar un papel decisivo en la remontada aprovechando un error individual de la defensa del Atlético de Madrid, para rematar un balón inesperado desde dentro del área y hacer temblar las redes, en una jugada que devolvió al conjunto catalán al ambiente del encuentro.

    Con el dominio mantenido en el centro del campo y el mayor repliegue del Atlético hacia sus zonas, Lamine Yamal se desplazó hacia el interior para contribuir a la creación del juego, de modo que López encontró los espacios adecuados dentro del área y recibió un pase mágico de la joven estrella, que tradujo en el gol de la victoria, confirmando la superioridad del Barcelona en la segunda parte.

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    Flick cierra todas las puertas

    Hansi Flick también merece elogios por su gestión de la segunda parte, pues no se conformó con inclinar la balanza del partido en lo ofensivo, sino que logró cerrar los espacios ante el Atlético de Madrid mediante intervenciones tácticas sucesivas, que comenzaron con la entrada de Andreas Christensen en lugar de João Cancelo en la banda derecha en el minuto 60, con el objetivo de aumentar la solidez defensiva y reducir el peligro del rival.

    Tras marcar el gol de la victoria, el técnico alemán realizó nuevos ajustes para asegurar el resultado, con la participación de Eric García en la banda derecha y el paso de Christensen a tercer central junto a Gerard Romero y Pau Cubarsí, además de dar entrada a Gavi en lugar de Bernal.

    Estos cambios otorgaron al Barcelona una mayor densidad defensiva y cerraron los espacios que el Atlético intentaba aprovechar, privando a Simeone de volver al partido y confirmando la superioridad de Flick a la hora de leer su desarrollo y gestionar sus detalles, después de haber abordado la segunda parte de una manera completamente distinta a la de su rival.

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