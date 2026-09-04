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Ferland Mendy, excluido de la convocatoria del Real Madrid para la Champions League por Jose Mourinho
Una notable ausencia europea
Ferland Mendy ha sufrido un importante revés después de quedarse fuera de la plantilla del Real Madrid para la próxima fase de liga de la Champions League. El defensa francés, que sufrió una lesión hacia el final de la pasada temporada, no figura en la lista oficial de la UEFA presentada por el club. Su notable ausencia se produce mientras Jose Mourinho ultima su lista continental de cara a su estreno la próxima semana en el Santiago Bernabéu contra el Inter de Milán.
- AFP
Inclusión de otras estrellas lesionadas
Mientras Mendy se queda completamente fuera, Mourinho ha optado por incluir en sus planes europeos a otros ausentes de larga duración por lesión. Tanto Eder Militao como Rodrygo han sido inscritos con éxito junto al resto de estrellas del primer equipo del club. La decisión pone de relieve el delicado equilibrio que busca el cuerpo técnico al gestionar la profundidad de la plantilla y el estado físico de cara a una exigente campaña europea.
El talento joven refuerza la plantilla
La Lista A de Mourinho presenta pocas sorpresas, pero la Lista B se ha visto reforzada de forma notable por ilusionantes talentos emergentes procedentes del Castilla del club. En total, se ha incluido a 11 jugadores del equipo juvenil, entre ellos el nuevo fichaje Sergio Martinez, al que se le ha asignado el dorsal 38. Jóvenes prometedores como los porteros Sergio Mestre y Javi Navarro, junto a defensores como Fortea y Joan Martinez, aportan opciones de respaldo vitales.
- Anadolu Agency
El foco se desplaza a la competición nacional
Con la plantilla para la Liga de Campeones cerrada oficialmente, el Real Madrid debe volver ahora rápidamente su atención a las exigencias domésticas de alto nivel. El equipo de Mourinho se prepara para un complicado encuentro contra el Real Betis en La Cartuja, con debutantes como Sergio Martinez recibiendo ya llamadas del primer equipo. Mientras el Real Madrid afronta sus obstáculos inmediatos en el ámbito nacional, Mendy se verá obligado a seguirlo desde la banda y centrarse en su rehabilitación.
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