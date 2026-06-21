«Feliz cumpleaños, cariño»: Leah Williamson, estrella del Arsenal y de las Lionesses, comparte fotos románticas para celebrar los 28 años de su novia, la modelo Elle Smith

A pesar de las celebraciones fuera del terreno de juego, Williamson sigue inmersa en una lucha por recuperar su plena forma física tras una serie de contratiempos frustrantes. La capitana de las Lionesses se vio obligada recientemente a retirarse de la convocatoria de Sarina Wiegman para unos partidos cruciales, tras haber seguido un programa de rehabilitación para estar disponible, pero ha quedado descartada por una lesión en el tendón de la corva. La defensora del West Ham, Grace Fisk, fue convocada como su sustituta para los partidos de clasificación contra España y Ucrania.

La central ha sufrido este año lesiones en la pantorrilla y la rodilla que han frenado su progresión. Tras perderse el inicio de la temporada, volvió brevemente antes de que esta nueva lesión en el isquiotibial la marginar de nuevo. La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, y el cuerpo médico de Inglaterra controlan su carga de trabajo con precaución para evitar daños a largo plazo.