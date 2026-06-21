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«Feliz cumpleaños, cariño»: Leah Williamson, estrella del Arsenal y de las Lionesses, comparte fotos románticas para celebrar los 28 años de su novia, la modelo Elle Smith
Un romántico homenaje de cumpleaños en las redes sociales
Tras sus sesiones de recuperación, Williamson celebró un hito personal: el cumpleaños de Smith. La estrella del Arsenal publicó en Instagram fotos en las que se las veía juntas fuera del campo y añadió un tierno mensaje: «Feliz cumpleaños, cariño x».
La publicación, que rápidamente se hizo popular entre aficionados y compañeras, mostró un lado distinto de una de las figuras más reconocibles del fútbol femenino. Para Williamson, este gesto representó un respiro de alegría tras una temporada frustrante marcada por las lesiones que limitaron su juego con el club y la selección.
- AFP
Mantener la forma física tras la baja de Inglaterra
A pesar de las celebraciones fuera del terreno de juego, Williamson sigue inmersa en una lucha por recuperar su plena forma física tras una serie de contratiempos frustrantes. La capitana de las Lionesses se vio obligada recientemente a retirarse de la convocatoria de Sarina Wiegman para unos partidos cruciales, tras haber seguido un programa de rehabilitación para estar disponible, pero ha quedado descartada por una lesión en el tendón de la corva. La defensora del West Ham, Grace Fisk, fue convocada como su sustituta para los partidos de clasificación contra España y Ucrania.
La central ha sufrido este año lesiones en la pantorrilla y la rodilla que han frenado su progresión. Tras perderse el inicio de la temporada, volvió brevemente antes de que esta nueva lesión en el isquiotibial la marginar de nuevo. La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, y el cuerpo médico de Inglaterra controlan su carga de trabajo con precaución para evitar daños a largo plazo.
Su compromiso con el Arsenal sigue siendo inquebrantable
Pese a la exigencia física de la presente temporada, el futuro de Williamson en el norte de Londres está garantizado. Este año, el club anunció que su defensa estrella renovó su contrato y seguirá en Meadow Park. Formada en las Gunners desde niña, su continuidad asegura que seguirá siendo el alma del equipo.
El club ha sido proactivo y ya renovó a otras referentes como Steph Catley y Kim Little. La idea es mantener unido el núcleo de liderazgo para pelear por títulos nacionales y europeos en la temporada 2026-27.
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Con la mirada puesta en un gran regreso
La prioridad de esta jugadora de 29 años es terminar su rehabilitación para empezar bien la próxima temporada. Williamson, que llevó a Inglaterra a ganar el Campeonato de Europa en 2022 y 2025, se exige mucho. Su presencia en la defensa es clave para las Lionesses en su camino hacia el Mundial. Tras quedar segundas del Grupo A3, por detrás de España tras perder 4-0 a principios de este mes, Inglaterra se medirá a Grecia en un decisivo partido de repesca este octubre.
La defensa confía en que este descanso la recupere del desgaste de varias temporadas al máximo nivel. Con su futuro contractual resuelto y un sólido respaldo, Williamson se centra en dejar atrás las lesiones y recuperar el nivel que la convierte en pilar de Arsenal y Inglaterra.