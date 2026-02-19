Goal.com
Felipe Mora Portland Timbers 2026@MLS Media
Carlos Martínez

Felipe Mora apunta alto con Portland: goles, liderazgo y el reto de volver a los playoffs

Felipe Mora asume el reto de liderar el ataque de Portland Timbers. El chileno busca goles, constancia y competir por objetivos importantes en 2026.

El delantero chileno Felipe Mora encara una nueva temporada con Portland Timbers con la responsabilidad de ser una de las principales referencias ofensivas del equipo. Tras una campaña con altibajos, el objetivo es claro: recuperar la constancia y consolidarse como protagonistas en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

En ese contexto, GOAL tuvo la oportunidad de hablar con Mora sobre su actualidad, la evolución de la MLS y los retos que afronta Portland en 2026. El atacante chileno habló sobre su preparación, sus objetivos personales y la ambición de un equipo que busca volver a competir al máximo nivel.

  • Una pretemporada moderna y con más protagonismo del balón

    La evolución en la preparación física y táctica es evidente, y Mora destaca el enfoque más integral del trabajo actual.

    “Fue una pretemporada muy constructiva. Tuvimos mucho balón, mucho trabajo táctico viendo lo que nos pide el profesor. También está la parte física, pero fue muy positiva para todos”.

    El delantero resalta que el equipo llega con bases sólidas para competir desde el inicio.

  • Felipe Mora Portland Timbers 2025@Getty Images

    La responsabilidad del gol y los objetivos personales

    Como referente ofensivo, Mora asume el peso de liderar el ataque con naturalidad.

    “Para el delantero siempre es importante hacer goles. Este año me he propuesto ayudar al equipo, ya sea con goles o asistencias. Lo más importante es el conjunto y lograr cosas importantes”.

    Su enfoque refleja una mentalidad colectiva sin perder de vista su rol clave frente al arco.

  • La clave para Portland: constancia durante toda la temporada

    El equipo ha trabajado en corregir la irregularidad que marcó la campaña anterior.

    “Nos hemos propuesto ser un equipo más constante durante todo el año. Este es un equipo grande de la MLS y queremos sobresalir y volver a competir arriba”.

    La regularidad será clave para asegurar un lugar en los playoffs.

  • El crecimiento de la MLS y el impacto de las grandes figuras

    Mora reconoce el impacto positivo de las nuevas estrellas en el desarrollo del campeonato.

    “La llegada de jugadores de calidad ha ayudado muchísimo. Es una liga que ha crecido mucho, es muy vista a nivel mundial y cada vez más competitiva”.

    La MLS continúa consolidándose como un destino atractivo para talento global.

  • San Diego FC v Portland TimbersGetty Images Sport

    La ambición del equipo y el objetivo de volver a ser protagonista

    El objetivo colectivo está claro: volver a competir al máximo nivel.

    “Queremos clasificar a los playoffs y hacer cosas importantes. Tenemos que ser un equipo fuerte, sobre todo de local, con nuestra gente”.

    Con experiencia, liderazgo y ambición intacta, Mora apunta a ser una pieza fundamental en el intento de Portland por recuperar su lugar entre los protagonistas de la MLS.

