Felipe Mora apunta alto con Portland: goles, liderazgo y el reto de volver a los playoffs

El delantero chileno Felipe Mora encara una nueva temporada con Portland Timbers con la responsabilidad de ser una de las principales referencias ofensivas del equipo. Tras una campaña con altibajos, el objetivo es claro: recuperar la constancia y consolidarse como protagonistas en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

En ese contexto, GOAL tuvo la oportunidad de hablar con Mora sobre su actualidad, la evolución de la MLS y los retos que afronta Portland en 2026. El atacante chileno habló sobre su preparación, sus objetivos personales y la ambición de un equipo que busca volver a competir al máximo nivel.