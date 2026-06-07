Felicia Schroder: Por qué el Chelsea ha presentado una oferta récord por la joven goleadora sueca

El mes pasado, The Athletic informó que el Chelsea ofreció unos 1,2 millones de libras (1,6 millones de dólares) por la delantera del BK Hacken, cifra que, de aceptarse, sería récord mundial en el fútbol femenino. Un año antes, Sportbladet ya señalaba el interés del Chelsea, el Barcelona, el Lyon, el Bayern de Múnich, el Manchester City, la Juventus, el Wolfsburgo y el Manchester United en Schroder. The Athletic añade que varios equipos de la NWSL también la siguen.

Tras esas noticias, Hacken le ofreció un contrato hasta 2029 que la convirtió en la jugadora mejor pagada de la Damallsvenskan con solo 18 años. ¿Bastará ese vínculo para retenerla este verano? ¿O la perla sueca cambiará de aires pronto?

Mientras tanto, Schroder sigue imperturbable: lleva cuatro goles en cinco partidos de la Damallsvenskan y marcó un hat-trick en la final de la Copa de Europa Femenina de la UEFA. ¿Quién es esta fenómeno de 19 años y qué tiene que despierta tanto interés?