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¿Felices a la sombra de Harry Kane? Los «rematadores» de Inglaterra tienen un papel clave, según un exdelantero de los Tres Leones que habla de la mentalidad de Ollie Watkins y Anthony Gordon de cara al Mundial
El capitán Kane es un pilar fundamental de la selección de Inglaterra
El miércoles, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Inglaterra buscará acabar con 60 años sin títulos ante Croacia. El escenario, hogar de los Dallas Cowboys, el equipo más valioso de la NFL, será testigo del debut.
La élite del fútbol inglés busca brillar en este escenario multimillonario, donde es clave —aunque no imprescindible— empezar el torneo con buen pie. Kane, tras una temporada en la que ha marcado 61 goles —la mejor marca de su carrera— con el Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga, intentará superar su récord de 79 tantos con los Tres Leones.
Si está en plena forma, el delantero de 32 años liderará la ofensiva inglesa hacia la ansiada gloria mundial. Sea cual sea el rendimiento de sus compañeros en los entrenamientos, Kane ocupará el mítico dorsal 9. Competir con un rival inamovible podría desmotivar al resto de delanteros, conscientes de que el papel de suplente es el máximo al que pueden aspirar.
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Explicación: La mentalidad de las estrellas suplentes como Watkins y Gordon
¿Cómo afectará esto a la mentalidad del delantero del Aston Villa Watkins, del nuevo fichaje del Barcelona Gordon y del campeón de la liga con el Arsenal Eberechi Eze, mientras esperan su oportunidad? Collymore cree que todos ellos tienen algo que aportar a la causa común.
El exdelantero de Nottingham Forest, Liverpool, Villa y la selección inglesa —en declaraciones a GOAL en colaboración con la casa de apuestas BetWright— dijo lo siguiente al ser preguntado por los suplentes: «He visto mucho a Ollie esta temporada; he asistido a muchos partidos del Villa y estuve en Estambul para la final de la Europa League. Como casi todo el equipo, empezó mal; luego el equipo mejoró, pero él no marcaba. Hacia el final de la temporada mostró su potencial y les dijo a los aficionados: “No os preocupéis, ya llegará, sigo haciendo las carreras”. Yo lo observaba: hacía los movimientos, pero no recibía buenos pases. Y el equipo… ¿recuerdas el partido contra los Spurs, criticado antes de la vuelta de semifinales de la Europa League contra el Nottingham Forest? Todo el equipo jugó mal, así que Ollie también.
Sin embargo, en los últimos cuatro o cinco partidos, todos clave, fue al Manchester City y marcó en la última jornada para arruinar la despedida de Pep, y también le hizo gol al Liverpool en Villa Park, un equipo al que solemos perder. Ahora está en racha. Es raro, porque un jugador no puede activarse y desactivarse como un grifo, pero el equipo lo hizo: pasó de ser un 1 contra los Spurs a un 9 o 10 en los tres partidos clave: Liverpool en casa, City fuera y la final de la Europa League.
«Creo que está pensando: “Con este calor, tengo muchas opciones de jugar al menos 30 minutos”. Porque sabemos que Harry Kane se retira cada vez más. Si Inglaterra no logra avanzar con Kane o por las bandas —donde podrían jugar [Marcus] Rashford, [Bukayo] Saka, Gordon u otro—, Ollie Watkins dispondrá de unos 30 minutos».
Los «rematadores» desempeñarán un papel importante saliendo desde el banquillo
Collymore, que fue internacional en tres ocasiones con los Tres Leones, habló sobre el papel de los «super-suplentes»: «Claro, todo delantero quiere jugar los 90 minutos. Pero lo bueno de estar en el banquillo, con 90 o 100 grados de calor —salvo en Dallas, donde creo que el techo estará cerrado—, es pensar: “Sácame al campo, entrenador”.
Hay que recordar que Thomas Tuchel habla de una hermandad de 26 jugadores, no de 11, así que muchos pensarán: “Tendré al menos 30 minutos” y probablemente los tengan.
Creo que Ollie Watkins será uno de esos delanteros que acaban siendo decisivos, como Eberechi Eze, Noni Madueke o Anthony Gordon. Lo vi en el último amistoso contra Costa Rica en Orlando: en la segunda parte los suplentes mostraron más viveza y peligro que en el primer partido frente a Nueva Zelanda.
Creo que cuatro o cinco jugadores rápidos, que llegan en buen momento de forma —como Ollie Watkins tras ganar un título—, se mostrarán satisfechos con esa oportunidad. Si el discurso fuera: «Este es el once titular, Tuchel tiene a sus favoritos, no va a sacar a Harry Kane, es ridículo, Kane no está jugando bien», la conversación sería muy diferente.
Creo que todos esos delanteros estarán contentos de serlo, porque, seamos sinceros, en una temporada dura de la Premier League, con calor de 70, 80, 90 o 100 grados, 30 minutos como futbolista profesional bastan para dejar huella. Por eso no espero que esté tan desanimado como muchos creen y confío en que tendrá un papel clave en el éxito de Inglaterra, si lo logramos».
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Mundial 2026: Inglaterra apunta a las eliminatorias
Tuchel planea rotaciones, especialmente si Inglaterra arranca con fuerza y asegura su pase a dieciseisavos tras los 180 minutos ante Croacia y Ghana.
Cuando empiece la fase eliminatoria, los suplentes capaces de cambiar el partido tendrán su oportunidad. Algunos encuentros pedirán algo distinto, un destello de inspiración de quien no arrancó en el once. Ahí es donde Watkins, Gordon, Eze, Madueke e Ivan Toney podrán dejar su huella en el mayor escenario deportivo del mundo.