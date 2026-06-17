¿Felices a la sombra de Harry Kane? Los «rematadores» de Inglaterra tienen un papel clave, según un exdelantero de los Tres Leones que habla de la mentalidad de Ollie Watkins y Anthony Gordon de cara al Mundial

¿Cómo afectará esto a la mentalidad del delantero del Aston Villa Watkins, del nuevo fichaje del Barcelona Gordon y del campeón de la liga con el Arsenal Eberechi Eze, mientras esperan su oportunidad? Collymore cree que todos ellos tienen algo que aportar a la causa común.

El exdelantero de Nottingham Forest, Liverpool, Villa y la selección inglesa —en declaraciones a GOAL en colaboración con la casa de apuestas BetWright— dijo lo siguiente al ser preguntado por los suplentes: «He visto mucho a Ollie esta temporada; he asistido a muchos partidos del Villa y estuve en Estambul para la final de la Europa League. Como casi todo el equipo, empezó mal; luego el equipo mejoró, pero él no marcaba. Hacia el final de la temporada mostró su potencial y les dijo a los aficionados: “No os preocupéis, ya llegará, sigo haciendo las carreras”. Yo lo observaba: hacía los movimientos, pero no recibía buenos pases. Y el equipo… ¿recuerdas el partido contra los Spurs, criticado antes de la vuelta de semifinales de la Europa League contra el Nottingham Forest? Todo el equipo jugó mal, así que Ollie también.

Sin embargo, en los últimos cuatro o cinco partidos, todos clave, fue al Manchester City y marcó en la última jornada para arruinar la despedida de Pep, y también le hizo gol al Liverpool en Villa Park, un equipo al que solemos perder. Ahora está en racha. Es raro, porque un jugador no puede activarse y desactivarse como un grifo, pero el equipo lo hizo: pasó de ser un 1 contra los Spurs a un 9 o 10 en los tres partidos clave: Liverpool en casa, City fuera y la final de la Europa League.

«Creo que está pensando: “Con este calor, tengo muchas opciones de jugar al menos 30 minutos”. Porque sabemos que Harry Kane se retira cada vez más. Si Inglaterra no logra avanzar con Kane o por las bandas —donde podrían jugar [Marcus] Rashford, [Bukayo] Saka, Gordon u otro—, Ollie Watkins dispondrá de unos 30 minutos».