El Real Madrid logró una crucial victoria por 2-1 sobre el Inter para arrancar su campaña europea, pero el triunfo estuvo lejos de ser sencillo. Kylian Mbappe abrió el marcador muy pronto, con una definición precisa para firmar su gol número 71 en la Champions League.

Los locales doblaron rápidamente su ventaja cuando el capitán del club, Valverde, aprovechó un error calamitoso del portero del Inter Josep Martinez. Sin embargo, el conjunto local perdió el control del partido tras el descanso, permitiendo al equipo de la Serie A ejercer una gran presión.

Carlos Augusto acabó encontrando el gol para los visitantes, preparando un final tenso en el Bernabéu. Thibaut Courtois, en su aparición número 100 en la competición, se vio obligado a realizar varias paradas cruciales para asegurar que los hombres de Mourinho aguantaran y se llevaran la victoria.



