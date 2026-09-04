Esta exclusión refleja una frustración ya conocida para Chiesa, que también se quedó fuera de la lista de la Champions League durante la anterior campaña. La temporada pasada, el exjugador de la Juventus solo logró volver a entrar en la dinámica europea tras la grave lesión de larga duración sufrida por su compatriota Giovanni Leoni. A pesar de debutar con el Liverpool saliendo desde el banquillo en un partido de la Champions League en Italia allá por septiembre de 2024, después de su traspaso inicial por 10 millones de libras, sigue sin encontrar minutos con regularidad en el escenario continental.