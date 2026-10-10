El técnico del Liverpool está lidiando actualmente con una grave crisis de lesiones en la punta del ataque. Alexander Isak, Cody Gakpo y Hugo Ekitike han sido descartados.

Al abordar la falta de efectivos en su delantera, Iraola admitió que la situación es complicada. «Incluso antes de [las lesiones de Isak y Gakpo], no tenemos a Hugo Ekitike, otro muy buen delantero centro al que tengo muchas ganas de tener disponible», explicó a los periodistas. «No tenemos a Hugo, no tenemos a Alex».

El entrenador también reconoció que Lewis Koumas es ahora su único delantero centro natural. Añadió: «Un nueve puro, es verdad que probablemente ahora mismo solo tenemos a Koumas, pero tenemos algunas otras opciones».