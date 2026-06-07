El fichaje de Chiesa por el Liverpool prometía una etapa brillante, pero la realidad fue más complicada. A pesar de un inicio prometedor, el extremo perdió protagonismo y acabó la temporada con solo 726 minutos de juego. Sobre su escasa participación, el delantero reconoció que su situación se deterioró bajo la dirección de Slot.

«Desde principios de 2026 apenas he jugado. Quiero mucho al Liverpool. En enero el club y Slot me pidieron que me quedara, también por necesidad numérica. Había una emergencia y lo entendí, así que sonreí y me quedé», declaró Chiesa a La Gazzetta dello Sport.

«Quiero jugar. Si no encuentro continuidad en la Premier League, tendré que buscar otro destino. Apenas jugué en mi primer año en el Liverpool y en el último, muy poco. Me iré a la pretemporada en Estados Unidos, luego hablaré con el club y con el nuevo entrenador, Iraola, y ya veremos».