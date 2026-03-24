Federico Chiesa, el «chico frágil», recibe consejos sobre su futuro futbolístico de un icono italiano en medio de sus dificultades para recuperar la forma física y conseguir minutos de juego en el Liverpool

Chiesa, tras proclamarse campeón de Europa con la Azzurri en 2021 y ver cómo su cotización se disparaba durante sus etapas en la Fiorentina y la Juventus, fichó por el Liverpool a un precio reducido en el verano de 2024.

El acuerdo por 10 millones de libras (13 millones de dólares) se consideró todo un golpe maestro para el Liverpool, dado el pedigrí del jugador de 28 años, pero las dudas sobre su historial de lesiones nunca estuvieron lejos. Chiesa no debutó en competición oficial con los Reds hasta mediados de septiembre y solo disputó 18 minutos en la Premier League antes de que concluyera su primer año natural en Anfield.

Solo disputó 14 partidos durante su primera temporada, que sí que trajo la gloria del título bajo la dirección de Arne Slot. En 2025 se desataron las inevitables especulaciones sobre su futuro, y se barajó la posibilidad de que regresara a la Serie A.

Chiesa optó finalmente por quedarse, tras la marcha de Luis Díaz, y ha disputado 32 partidos esta temporada. Sin embargo, las titularidades siguen siendo escasas y el Liverpool aún no ha visto lo mejor de un jugador que solo ha marcado cinco goles con el equipo.