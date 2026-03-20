¡Federico Chiesa acepta la convocatoria! El extremo del Liverpool regresa a la selección italiana tras una larga espera para disputar la repesca del Mundial

La última vez que Chiesa jugó con Italia fue en la Eurocopa 2024, donde los Azzurri fueron eliminados por Suiza en octavos de final. Fue una derrota que desató duras críticas hacia la plantilla y el cuerpo técnico. Desde entonces, sus repetidas ausencias se habían convertido en un tema recurrente, lo que culminó en varias declaraciones públicas de Gattuso. El seleccionador no había ocultado su frustración ante la situación. Hace unos meses, declaró: «Lo sabes bien. Conoces el problema de Chiesa. Siempre me preguntas lo mismo. Llamo a Chiesa en cada convocatoria; siempre hablo con él. El problema no es Gattuso ni su cuerpo técnico; él tiene un problema, no nosotros. Lo sabes bien. Siempre preguntas lo mismo, y yo siempre respondo lo mismo».

Gattuso confirmó que la decisión de retirarse había partido del jugador en cada ocasión, y añadió: «Sí, ya es la cuarta o quinta vez que explico esto». No está claro qué ha cambiado esta vez, pero la aceptación de Chiesa de la convocatoria supondrá un gran alivio para una plantilla que ha echado en falta su creatividad y su juego directo por las bandas. El jugador de 28 años ha aportado dos goles y tres asistencias al Liverpool esta temporada y ganó el premio al Jugador del Mes del club en septiembre.