Fecha de retiro de Cristiano Ronaldo, insinuada mientras la Liga Pro Saudí alinea a CINCUENTA estrellas para apoyar al GOAT portugués antes de salir del Al-Nassr y colgar las botas
Campaña de reclutamiento: Planes ambiciosos para la Liga Pro de Arabia Saudita
Según talkSPORT, “los negociadores están apuntando a 50 fichajes extranjeros en su mejor momento este verano”. Se espera que los esfuerzos para completar una serie de acuerdos notables se intensifiquen una vez que la Copa del Mundo de 2026 haya finalizado.
Mientras se enfocan en la adquisición de jugadores que puedan pasar varios años en la Pro Liga Saudí, “un puñado de estrellas mayores también está en la lista”. El astro del Liverpool Salah, el capitán del Manchester United Fernandes, el extremo del Real Madrid Vinicius Junior y el delantero del Barcelona Robert Lewandowski están siendo todos ellos objetivos.
- Getty
Objetivos principales: Salah y Fernandes en la lista de Arabia Saudita
Se afirma que los funcionarios saudíes ya han hecho una “consulta exploratoria por Salah” tras su arrebato contra el Liverpool en diciembre. Michael Emenalo, quien ahora es director deportivo del nivel superior en Arabia Saudita, cuenta con una “relación de larga data con Salah y será una de las fuerzas impulsoras en el momento detrás de cualquier movimiento formal”. Al-Ittihad vio una oferta de £150 millones ($202m) por Salah rechazada en 2023, pero su situación ha cambiado ahora y los campeones reinantes de la Premier League podrían pronto estar abiertos a ofertas.
Al-Ittihad, que podría perder a Karim Benzema y N’Golo Kanté al final de la temporada, es “uno de los tres clubes que consideran un movimiento por el capitán del Manchester United Fernandes”. El internacional portugués tiene una “cláusula de rescisión de €60m válida para clubes fuera de la Premier League” en su contrato en Old Trafford y ha insinuado estar listo para un nuevo desafío.
Fernandes ha revelado que United intentó venderlo a pretendientes saudíes en 2025, con un contrato de £700,000 a la semana que se informó que había sido acordado, y reevaluará sus opciones después de las finales de la Copa del Mundo de este verano.
El actual compañero de equipo del mediocampista portugués, Casemiro, también es un “objetivo de larga data” para los equipos saudíes. Se ha revelado que el veterano brasileño romperá vínculos con el United como agente libre este verano.
“Varios otros nombres de la Premier League también están bajo consideración”, según talkSPORT. Incluyen al dúo de Aston Villa, Youri Tielemans y Amadou Onana, y al delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli. Al-Nassr se considera un “verdadero contendiente” para el internacional brasileño Martinelli - con los Gunners listos para reclutar refuerzos en su flanco izquierdo.
Fondo de transferencia: Fondos enormes disponibles para Vinicius y compañía
Fuera de Inglaterra y el astro del Real Madrid Vinicius será objetivo este verano, con Al-Ahli listo para recibir “financiación central significativa para intentar cerrar un acuerdo”. El sudamericano ha puesto en pausa las conversaciones sobre la extensión de su contrato en la capital española. Se afirma que “las conversaciones entre la agencia de Vini Jr, Roc Nation Sports, y funcionarios saudíes de alto nivel están en curso y datan de hace más de un año”.
Fuentes han dicho a talkSPORT que “Arabia ha recibido cierto estímulo privado de que una transferencia es posible” para Vinicius, mientras que el experimentado delantero del Barcelona Lewandowski, que ahora tiene 37 años, también tiene ofertas que considerar del Medio Oriente.
Todo esto es posible ya que “se ha producido un cambio estratégico dentro de Arabia, con los clubes alentados a utilizar fondos centrales de hasta 2,000 millones de euros por temporada en jugadores más jóvenes”. Se informa que dichos fondos son “asignados a los clubes según una evaluación de sus necesidades y no se distribuyen equitativamente”, mientras que “deben destinarse a tarifas de transferencia, comisiones de agentes y salarios”.
- Getty
Fecha de retiro de Ronaldo: GOAT trabajando en un contrato hasta 2027
La Pro League saudí está tomando medidas en esta etapa ya que el GOAT portugués Ronaldo es “probable que deje Al Nassr en el verano de 2027”. Se sugiere que el ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones “podría potencialmente retirarse del fútbol” en ese momento.
Incluso si se establece una extensión de un año, llevando a CR7 más allá de los 43 años, “se están estableciendo planes para tratar de prevenir una caída abrupta en el interés global cuando el ex atacante del United finalmente se retire”. También se está considerando la opción de mantener a Ronaldo como propietario, “aumentando el 15 por ciento de participación accionaria que actualmente tiene en Al-Nassr”.