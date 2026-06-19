FC Bayern, noticias y rumores: el FCB habría rechazado una oferta millonaria de la Premier League

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Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey y João Palhinha podrían salir del Bayern este verano y generar dinero, pero por ahora no hay movimientos.
Sky informó de que el Fulham quiere fichar a Jonah Kusi-Asare pese a que su cesión ha sido un fracaso. Aunque los Cottagers tienen una opción de compra, les parece demasiado alta para el rendimiento del jugador.
Según Bild, el Fulham ha ofrecido tres millones, pero el Bayern lo ha rechazado. Se espera una nueva propuesta.
Cabe recordar que el joven sueco apenas jugó nueve partidos, uno como titular, y sumó solo 122 minutos sin marcar ni asistir. Ya en invierno se planteó incluso rescindir la cesión. Un partido contra el AFC Bournemouth en octubre simboliza su mala suerte: con las lesiones de Raúl Jiménez y Rodrigo Muniz, Silva prefirió a Josh King como falso nueve antes que a Kusi-Asare.
En aquel partido, Raúl Jiménez y Rodrigo Muñiz, las dos opciones ofensivas preferidas de Silva, estaban de baja; sin embargo, en lugar de recurrir a Kusi-Asare, Silva apostó por el centrocampista de 18 años Josh King como «falso nueve». Ni siquiera se le concedió salir como suplente, lo que posteriormente provocó la incomprensión entre la afición.
«No podemos jugar sin delantero, independientemente de su experiencia», escribió el podcaster del Fulham Drew Heatley en la BBC. «Hay un problema: parece que Marco Silva simplemente no lo valora». El propio Silva respondió con calma a las críticas.
«Es muy, muy, muy joven y necesita más tiempo para adaptarse», afirmó entonces. En noviembre añadió: «Cuando lo fichamos vimos ciertas cualidades. Tiene habilidades importantes para un delantero, pero no ha jugado suficiente fútbol de adultos antes de llegar a nosotros».
En aquel momento, parecía imposible que el espigado delantero sueco (1,96 m) se quedara en el Fulham; ni siquiera la cuota de cesión de tres millones de euros parecía justificada. Entre febrero y abril no entró en ninguna convocatoria de la Premier y jugó con el filial: marcó cinco goles en seis partidos, sumó minutos y ganó confianza.
En la recta final de la temporada volvió a disputar dos partidos con el primer equipo, sin participar en goles en los 20 minutos ante Arsenal (0-3) y Bournemouth (0-1). Aun así, sus actuaciones con el filial podrían haberle bastado para quedarse, sobre todo tras la marcha de Silva al Benfica. The Athletic apunta que Álvaro Arbeola, exentrenador del Real Madrid, es candidato al banquillo londinense.
Se dice que algún día le sucederá en el FC Bayern, pero ¿será Jonas Urbig también el sucesor de Manuel Neuer como portero titular en la selección alemana? El jugador de 40 años no quiso pronunciarse al respecto el jueves durante su rueda de prensa en el Mundial de Estados Unidos.
«Va por muy buen camino y todo depende de él», afirmó Neuer, y añadió, refiriéndose a Oliver Baumann y Alexander Nübel: «Mis otros compañeros rinden muy bien en sus clubes. Siento respeto por todos nuestros porteros».
A diferencia de Baumann y Nübel, Urbig viajó a Norteamérica solo como portero de entrenamiento, pero allí gana experiencia, sobre todo frente a rivales más jóvenes como Noah Atubolu o Finn Dahmen. Tras el Mundial, la búsqueda del nuevo número uno reiniciará, pues Neuer afirmó que este será, probablemente, su último torneo con Alemania.
Para él, este Mundial será el «último»; no tiene intención de jugar la Euro 2024 y ahora lo ve como «un auténtico regalo».
A Antonio Rüdiger no le va a gustar esto. En su divertida rueda de prensa del miércoles, dijo con una sonrisa que el FC Bayern es un «gran club», uno de los tres mejores del mundo, pero justo por detrás del Real Madrid.
Sin embargo, en un aspecto los bávaros superan ahora a los blancos: los goles marcados por sus jugadores en Mundiales. Tras el tanto de Luis Díaz ante Uzbekistán, el Bayern suma 83 dianas, una más que el Real Madrid.
Robert Deziel Jr. dejará el Bayern Múnich para fichar por el Legia de Varsovia a coste cero, según Kanal Sportowy.
El central, que también puede actuar como mediocentro, finaliza su contrato a finales de junio. Con 20 años, disputó 28 partidos y marcó cuatro goles con el filial bávaro la temporada pasada.
Llegó en 2020 de la cantera del Celta de Vigo, pasó por los filiales sub-17 y sub-19 del Bayern, pero no llegó a debutar como profesional.
|Jugadores
|Posición
|Procedencia
|Año
|Fichaje
|Harry Kane
|Delantero
|Tottenham Hotspur
|2023
|95 millones de euros
|Lucas Hernández
|Defensa
|Atlético de Madrid
|2019
|80 millones de euros
|Luis Díaz
|Delantero
|Liverpool FC
|2025
|70 millones de euros
|Matthijs de Ligt
|Defensa
|Juventus
|2022
|67 millones de euros
|Michael Olise
|Delantero
|Crystal Palace
|2024
|53 millones de euros