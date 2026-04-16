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Anthony GordonGetty Images
Jonas Rütten

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FC Bayern, Noticias: El Newcastle United pide una cifra récord por Anthony Gordon

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Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
A. Gordon
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J. Kimmich

Al parecer, el FC Bayern afrontaría un fichaje histórico y costoso: el de Anthony Gordon. Joshua Kimmich espera que dejen a su hijo despertar más tarde para ver el partido contra el Real Madrid. Noticias y rumores del FCB.

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  • ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images

    FC Bayern, Noticias: Al parecer, el Newcastle United pide una cifra astronómica por Anthony Gordon

    El Bayern podría fichar a Anthony Gordon este verano, pero debería pagar un traspaso récord. La BBC informa que el Newcastle escuchará ofertas por el jugador de 25 años. Sin embargo, como tiene contrato hasta 2028, los Magpies solo escucharán ofertas a partir de 80 millones de euros, lo que situaría a Gordon como el segundo fichaje más caro del Bayern, por detrás de Lucas Hernández y Harry Kane (95 millones).

    A favor del Bayern está el interés del jugador, quien, según la BBC, ve con buenos ojos recalar en la Bundesliga. Por ello, los expertos consideran altas las opciones de su fichaje.

    Según Sky, el club muniqués busca un recambio para Luis Díaz en la banda izquierda que también pueda jugar como punta junto a Kane y mantiene “conversaciones muy concretas” con el entorno del jugador. Según se informó, el habilidoso y veloz delantero sería el «candidato ideal» para las posiciones vacantes en la delantera del Bayern.

    El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó indirectamente tales informes y añadió que el Newcastle venderá al menos a una de sus estrellas este verano por motivos financieros. Sandro Tonali y Bruno Guimaraes también están en la lista de transferibles.

    No obstante, el Bayern ya no es el único interesado: según Romano, varios equipos de la Premier también pujan por el internacional inglés, entre ellos el Arsenal. The Sun asegura que los Gunners pagarían hasta 90 millones, cifra que el Bayern no contempla por un suplente de Díaz. Sky sitúa la oferta bávara en 70 millones.

    Sin embargo, la política de fichajes del Bayern parece estar cambiando: se busca completar la plantilla con canteranos o jugadores que regresen de cesión para dar oportunidades a la cantera. El técnico Vincent Kompany ya ha dado más minutos a los jóvenes y, según rumores, habló por teléfono con Noel Aseko para ofrecerle un futuro en el primer equipo a partir de la próxima temporada.

    Aseko lleva un año y medio cedido en el Hannover 96, donde se ha erigido como pieza clave en el centro del campo del equipo aspirante al ascenso. Por ello, el club de Baja Sajonia ejerció la opción de compra pactada con el Bayern, antes de que el campeón récord lo recuperara mediante la opción de recompra. Tras su regreso a Múnich, Aseko podría ocupar la plaza de centrocampista dejada por Leon Goretzka.

    • Anuncios
  • Harry Kane, Joshua KimmichGetty

    FC Bayern, Noticias: ¿El hijo de Kimmich empezará el colegio más tarde por el drama del Real Madrid?

    El trepidante partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid dejó exhausto a Joshua Kimmich. «Ha sido muy dramático», declaró el capitán del Bayern de Múnich tras el 4-3 (2-3) en DAZN. Sonriendo, esperó que su esposa, Lina, no hubiera sido muy estricta con los niños que lo vieron en casa.

    «Creo que valió la pena quedarse hasta el final. Espero que todos los niños de Alemania hayan podido quedarse despiertos un poco más», añadió tras el pase a semifinales. «Espero que mi mujer haya dejado a mi hijo ver el partido un poco más». Y el jueves quizá le dejen ir «a la escuela a la tercera hora».

    En semifinales el Bayern se medirá al vigente campeón, el París Saint-Germain. «Ahora se enfrentan los dos mejores equipos de Europa», afirmó Kimmich sobre los duelos del 28 de abril y el 6 de mayo, y añadió que el París «no está nada mal de forma. Siempre llegan en forma en los momentos decisivos. En cualquier caso, estoy deseando que lleguen esos dos partidos».

    Fuente: SID

  • Della RovereIMAGO / Frank Scheuring

    FC Bayern, Noticias: Grave lesión y fin de temporada para una gran promesa

    Guido Della Rovere, de 18 años, se perderá lo que resta de temporada con el filial del Bayern Múnich tras lesionarse el tendón del muslo en la derrota 1-2 contra el Würzburger Kickers.

    Esta temporada ha entrado una vez en la convocatoria del primer equipo: en la victoria 4-0 contra el Unión Berlín de mediados de marzo, aunque se quedó en el banquillo. Maycon Cardozo y Erblin Osmani sí debutaron en la Bundesliga.

    Con diez asistencias en la Regionalliga Süd, es el máximo asistente del filial bávaro; además, ha marcado cuatro goles y suma dos tantos en cuatro partidos de la Youth League. Su contrato con el FCB vence en 2027.

  • FC Bayern, calendario: próximos partidos del FCB

    FechaHoraPartido
    Domingo, 19 de abril17:30FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
    Miércoles 22 de abril20:45Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)
    Sábado 25 de abril15:30Mainz 05 - FC Bayern (Bundesliga)
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