FC Bayern, Noticias: El Newcastle United pide una cifra récord por Anthony Gordon

El Bayern podría fichar a Anthony Gordon este verano, pero debería pagar un traspaso récord. La BBC informa que el Newcastle escuchará ofertas por el jugador de 25 años. Sin embargo, como tiene contrato hasta 2028, los Magpies solo escucharán ofertas a partir de 80 millones de euros, lo que situaría a Gordon como el segundo fichaje más caro del Bayern, por detrás de Lucas Hernández y Harry Kane (95 millones).

A favor del Bayern está el interés del jugador, quien, según la BBC, ve con buenos ojos recalar en la Bundesliga. Por ello, los expertos consideran altas las opciones de su fichaje.

Según Sky, el club muniqués busca un recambio para Luis Díaz en la banda izquierda que también pueda jugar como punta junto a Kane y mantiene “conversaciones muy concretas” con el entorno del jugador. Según se informó, el habilidoso y veloz delantero sería el «candidato ideal» para las posiciones vacantes en la delantera del Bayern.

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó indirectamente tales informes y añadió que el Newcastle venderá al menos a una de sus estrellas este verano por motivos financieros. Sandro Tonali y Bruno Guimaraes también están en la lista de transferibles.

No obstante, el Bayern ya no es el único interesado: según Romano, varios equipos de la Premier también pujan por el internacional inglés, entre ellos el Arsenal. The Sun asegura que los Gunners pagarían hasta 90 millones, cifra que el Bayern no contempla por un suplente de Díaz. Sky sitúa la oferta bávara en 70 millones.

Sin embargo, la política de fichajes del Bayern parece estar cambiando: se busca completar la plantilla con canteranos o jugadores que regresen de cesión para dar oportunidades a la cantera. El técnico Vincent Kompany ya ha dado más minutos a los jóvenes y, según rumores, habló por teléfono con Noel Aseko para ofrecerle un futuro en el primer equipo a partir de la próxima temporada.

Aseko lleva un año y medio cedido en el Hannover 96, donde se ha erigido como pieza clave en el centro del campo del equipo aspirante al ascenso. Por ello, el club de Baja Sajonia ejerció la opción de compra pactada con el Bayern, antes de que el campeón récord lo recuperara mediante la opción de recompra. Tras su regreso a Múnich, Aseko podría ocupar la plaza de centrocampista dejada por Leon Goretzka.