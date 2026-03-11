Goal.com
FC Bayern München, porteros: Manuel Neuer y Jonas Urbig lesionados. ¿Quién es Leonard Prescott, el suplente del FCB?

Tras la baja de Neuer, de repente hay una joya de 16 años en la portería del Bayern: ¿quién es Leonard Prescott, que ya estuvo en el banquillo en el partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo?

A pesar de la victoria por 6-1 contra el Atalanta Bergamo en la Liga de Campeones, el FC Bayern está preocupado por la posición de portero. Jonas Urbig tuvo que ser trasladado al hospital inmediatamente después del partido tras sufrir un golpe en la cabeza. Vincent Kompany ahora debe esperar que, tras la lesión de Manuel Neuer (rotura fibrilar), su segundo portero no se pierda también varios partidos. Aunque Sven Ulreich será el sustituto inicial contra el Bayer Leverkusen, también hay una nueva cara en el punto de mira: el talentoso portero Leonard Prescott ya formó parte de la plantilla en el partido de ida de octavos de final contra el Atalanta. Pero, ¿quién es este joven que de repente se sienta en el banquillo del FC Bayern?

    Según informa el diario tz, el FC Bayern tiene grandes esperanzas depositadas en el joven portero Leonard Prescott (16), que se trasladó a Múnich en 2023 procedente del 1.FC Union Berlin. El guardameta, de 1,96 metros de altura, es un jugador fuerte, tiene buenos reflejos y «ya irradia una presencia en la portería que incluso sus compañeros de campus más veteranos desearían tener». Según fuentes internas, no presenta debilidades claramente reconocibles.

    Sin embargo, según el informe, también hay otros interesados en el talentoso portero, cuyo contrato en Múnich expira en 2027. Al parecer, varios «clubes de renombre» ya han manifestado su interés a los padres de Prescott. Para el portero de la selección alemana sub-17 es importante poder jugar regularmente a nivel profesional en el futuro. 

    En el FC Bayern, el neoyorquino juega en la liga juvenil de la DFB y en la UEFA Youth League con el equipo sub-19. Además, desde esta temporada también entrena regularmente con los profesionales, junto a su ídolo Manuel Neuer.

  • Leonard Prescott en su ficha personal

    NaciónAlemania, EE. UU.
    Edad16 (nacido el 23 de septiembre de 2009)
    Estatura1,96 m
    PosiciónPortero
    Pie dominanteDerecha
    En el FC Bayern desde01/07/2025
    Club anteriorUnion Berlin
    Fecha y horaCompeticiónEmparejamientoLugarRetransmisión televisiva
    Sábado, 14/03/26, 18:30Bundesliga, jornada 26Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern MünchenBayArenaSky
    Miércoles, 18/03/26, 21:00Liga de Campeones, octavos de final (partido de vuelta)FC Bayern München – Atalanta BergamoAllianz ArenaDAZN
    Sábado, 21/03/26, 15:30Bundesliga, jornada 27FC Bayern Múnich – 1. FC Union BerlínAllianz ArenaSky

  • FC Bayern: la clasificación antes del partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen

    Pl.EquipoSp.sUNGolesDif.Puntos
    1Bayern Múnich (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht Frankfurt2598848:49-135
    8SC Friburgo2597937:42-534
    9FC Augsburgo25941231:43-1231
    10Hamburger SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Borussia Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Bremen25671229:45-1625
    141. FC Colonia (N)25661334:43-924
    151. FSV Mainz 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323:40-1724
    17VfL Wolfsburgo25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
