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Según el diario «tz», Bara Sapoko Ndiaye, cedido por la academia Gambino Stars Africa, fichará este verano por el FC Bayern y podría subir al primer equipo la próxima temporada.
El técnico Vincent Kompany, convencido de su talento, ya impulsó su cesión en invierno tras verle en un amistoso contra el Grasshoppers de Zúrich.
Ya entrenó dos meses en 2025 con el filial y el sub-19, luego hizo la pretemporada con el Grasshoppers —club vinculado al LAFC, socio del Bayern—.
Un amistoso contra el Bayern resultó su gran oportunidad. Desde entonces, y pese a algunas lesiones, ha entrenado con los profesionales, debutó en la Bundesliga a mediados de abril y ya acumula cuatro partidos, dos como titular.
El director deportivo, Christoph Freund, destaca su rápida adaptación y lo define como «una pieza importante del equipo». Kompany, por su parte, resalta su velocidad: «Ha batido el récord del campus con 36 km/h». «Le está yendo bien», afirmó el entrenador.
Para Freund, lo más destacable es su rápida adaptación fuera del campo: «Tiene buen carácter, es comprometido y trabajador. Desde el primer momento pudo comunicarse y eso no es fácil».
Le facilita la adaptación que varios compañeros hablen francés, especialmente Dayot Upamecano, quien ya lo ha invitado a comer varias veces. Upamecano es para él «como un hermano mayor», afirma Bara, y, de hecho, las madres de ambos son del mismo pueblo de Guinea-Bissau.
La convocatoria oficial del París Saint-Germain para la vuelta de semifinales contra el FC Bayern, el miércoles, sorprende en una posición.
Como era de esperar, se ausentan los lesionados Achraf Hakimi, Lucas Chevalier y Quentin Ndjantou. Sin embargo, el vigente campeón de la Liga de Campeones incluye a cuatro porteros en la convocatoria.
Matvey Safonov repetirá en el once, con Renato Marin como suplente, mientras que Arthur Vignaud (18) y Bilal Laurendon (20) cierran la lista.
El presidente del club, Jan-Christian Dreesen, confía en que el Allianz Arena sea una fortaleza para la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain, actual campeón. El entrenador Vincent Kompany tiene «toda la razón» al llamar a la afición: «El miércoles necesitamos cada voz. Necesitamos el 100 % de Mia san Mia, la unión total de nuestra familia del Bayern y, si es posible, que todos vistan de rojo», declaró Dreesen en la web del club.
«El Allianz Arena es difícil de asaltar, y eso debe sentir París desde el pitido inicial. Solo estamos en el descanso. Ahora necesitamos juntos una gran noche europea en Múnich».
Tras el 4-5 de la ida, pidió al equipo humildad y confianza: «No podremos bajar la guardia ni un segundo. Confío en que, esta temporada, ya hemos marcado 85 goles en el Allianz Arena, 20 de ellos solo en la Champions League».
El técnico no piensa renunciar al juego ofensivo: «Queremos llegar a la final y, para eso, debemos entusiasmar de nuevo al mundo del fútbol ante este París tan fuerte».
Aun así, la actual Champions ya es un gran éxito para el campeón alemán: casi mil millones de personas vieron el regreso de cuartos ante el Real Madrid (4-3) y el duelo inicial contra el PSG batió récords de ‘streaming’, además de sumar al Bayern más de cinco millones de nuevos seguidores.
«Que se hable con tanta intensidad del FC Bayern incluso en Estados Unidos y en los grandes medios internacionales demuestra que el interés global por el FC Bayern ha alcanzado una nueva dimensión», afirmó Dreesen: «Esto es importante para nuestros aficionados, pero, por supuesto, también para nuestros socios y patrocinadores».
|Fecha
|Partido
|Competición
|Miércoles 6 de mayo
|FC Bayern - París Saint-Germain
|Liga de Campeones
|Sábado 9 de mayo
|VfL Wolfsburgo - FC Bayern
|Bundesliga
|Sábado 16 de mayo
|FC Bayern - 1. FC Colonia
|Bundesliga
|Sábado 23 de mayo
|FC Bayern - VfB Stuttgart
|Copa DFB