¿Encontrará por fin el FC Bayern de Múnich un destino para el delantero Bryan Zaragoza?

Según Mundo Deportivo, el Espanyol de Barcelona quiere ficharlo en verano.

El club busca reforzar sus bandas y el perfil del jugador encaja.

El extremo, con tres partidos como internacional español, no tiene futuro en el conjunto bávaro: pese a que su contrato vence en 2029, su escasa participación y la competencia de Michael Olise y Luis Díaz complican su continuidad.

En verano de 2024 fue cedido a Osasuna, luego al Celta y finalmente a la AS Roma; en Italia no se adaptó y el club no ejerció la opción de compra.

Llegó en enero de 2024 cedido desde el Granada y, meses después, el Bayern pagó 17 millones por su traspaso. Pero las barreras del idioma y su tensa relación con Thomas Tuchel complicaron su adaptación.