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¿Encontrará por fin el FC Bayern de Múnich un destino para el delantero Bryan Zaragoza?
Según Mundo Deportivo, el Espanyol de Barcelona quiere ficharlo en verano.
El club busca reforzar sus bandas y el perfil del jugador encaja.
El extremo, con tres partidos como internacional español, no tiene futuro en el conjunto bávaro: pese a que su contrato vence en 2029, su escasa participación y la competencia de Michael Olise y Luis Díaz complican su continuidad.
En verano de 2024 fue cedido a Osasuna, luego al Celta y finalmente a la AS Roma; en Italia no se adaptó y el club no ejerció la opción de compra.
Llegó en enero de 2024 cedido desde el Granada y, meses después, el Bayern pagó 17 millones por su traspaso. Pero las barreras del idioma y su tensa relación con Thomas Tuchel complicaron su adaptación.
Según el diario Sport, Harry Kane ha comunicado al FC Barcelona que no se marchará este verano.
Según el diario Sport, el delantero inglés ha comunicado al FC Barcelona, que muestra gran interés, que no piensa cambiar de equipo en el próximo mercado veraniego.
Su contrato con el Bayern vence en 2027 y desea permanecer en el campeón alemán la próxima temporada. Por ello, el Barça descarta seguir negociando su fichaje.
El Barça busca otro ‘9’ tras la marcha gratuita de Lewandowski; su favorito, Julián Álvarez, sigue inamovible en el Atlético, que rechazó ofertas de azulgranas y madridistas.
Mientras tanto, el Bayern busca extender su vínculo más allá de 2027: varios directivos han manifestado su deseo de renovar al jugador, quien tampoco se opone.
La temporada pasada marcó 61 goles y dio siete asistencias en 51 partidos oficiales.
Jugadores
Posición
Procedencia
Año
Fichaje
Harry Kane
Delantero
Tottenham Hotspur
2023
95 millones de euros
Lucas Hernández
Defensa
Atlético de Madrid
2019
80 millones de euros
Luis Díaz
Delantero
Liverpool FC
2025
70 millones de euros
Matthijs de Ligt
Defensa
Juventus
2022
67 millones de euros
Michael Olise
Delantero
Crystal Palace
2024
53 millones de euros