FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¡Sería un fichaje sensacional! El FCB sigue de cerca a un internacional alemán

Según informes, el FC Bayern Múnich sigue de cerca al delantero del Arsenal Kai Havertz.

Según el periodista inglés y experto en el Arsenal Charles Watts, quien trabajó para GOAL, el FCB estaría entre los clubes que siguen de cerca la situación del alemán. Por ahora, el interés bávaro no se ha concretado.

Su contrato con los ‘gunners’ vence en 2028 y el club lo vendería ante una oferta atractiva. Cuando está en forma, es clave para Mikel Arteta, aunque las lesiones le han limitado en los últimos 18 meses. Ahora mismo está lesionado, pero se espera que esté listo para el Mundial, donde el seleccionador alemán Julian Nagelsmann confía en él.

Su fichaje aportaría calidad, pero exigiría una inversión elevada: el Arsenal busca recuperar los 75 millones pagados al Chelsea en 2023.

Además, el Bayern ya trabaja de forma concreta en fichar un extremo: Anthony Gordon (Newcastle) es el favorito, aunque Fabrizio Romano menciona otros dos nombres, uno de ellos, según The Athletic, Yan Diomande (RB Leipzig). En ambos casos la transferencia sería muy elevada.