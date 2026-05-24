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FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: «No le interesa en absoluto». El club alemán pierde millones con Michael Olise

Bundesliga
M. Olise
Bayern Múnich

Michael Olise renuncia voluntariamente a una suma millonaria, mientras que Dietmar Hamann aconseja sobre el caso de Harry Kane. Noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

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    FC Bayern de Múnich, Noticias: Michael Olise deja escapar una oportunidad de ganar millones

    Quien haya observado las botas de Michael Olise, del Bayern de Múnich, notará que no lleva ninguna marca de equipamiento deportivo. ¿Por qué?

    «No tiene contrato, eso no le interesa en absoluto», declaró hace poco un allegado del jugador a L'Équipe.

    Para él, elegir siempre con qué botas juega es más importante que los millonarios ingresos que podría obtener. Por ejemplo, su amigo y compañero en el Bayern, Jamal Musiala, gana unos seis millones de euros al año con Nike. Dinero que Olise deja escapar a propósito.

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  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Lothar Matthäus desea que se renueve el contrato de Konrad Laimer

    Konrad Laimer y el Bayern Múnich aún no acuerdan la renovación de su contrato, que vence en 2027. Lothar Matthäus, récord de partidos internacionales con Alemania, insta al club a hacer lo imposible por retenerlo.

    Aunque no es lateral derecho de formación, lo hace muy bien y por eso deseo que renueve con el Bayern», declaró Matthäus en Sky. «Es un jugador muy importante, no solo por su posición, sino también por su mentalidad. No me lo imagino en otro sitio; representa lo que es el Bayern: compromiso y energía».

    No obstante, sus pretensiones salariales aún son demasiado altas para el club. Matthäus advierte que no se debe tomar a Laimer como ejemplo de los límites salariales y recuerda que otros jugadores piden cifras similares.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias - Dietmar Hamann sobre las negociaciones por el contrato de Harry Kane: «Yo sería cauteloso»

    Dietmar Hamann, exjugador del Bayern, recomienda no ofrecer a Harry Kane un contrato demasiado largo.

    «Le queda un año de contrato. Creo que hablan de dos o tres años más y yo sería cauteloso, porque cumplirá 33. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más seguirá marcando goles?», señaló Hamann al diario tz. Kane ha marcado muchos goles en sus tres años en el campeón alemán, pero Hamann se muestra escéptico sobre la duración del contrato: «Una renovación de un año, sí. Dos años, posiblemente. Tres años serían, en mi opinión, demasiado».

    Kane está cómodo en Múnich y probablemente cumplirá su contrato actual, que vence en 2027. De todas formas, ya se planean conversaciones para una posible extensión de tres años, hasta 2030.

    «La afición está muy contenta con él. Es un gran embajador del fútbol», destacó Hamann, quien fichó por el Bayern en 2023 procedente del Tottenham Hotspur por 95 millones de euros. «Es un honor para la Bundesliga y para el Bayern que el capitán de Inglaterra juegue aquí».

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Manuel Neuer iguala a una leyenda del FCB

    El portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, igualó a su excompañero Bastian Schweinsteiger como el jugador con más Copas de la DFB.

    Aunque el sábado no jugó la final contra el Stuttgart por lesión, el portero sumó su séptimo trofeo (seis con el Bayern y uno con el Schalke).

    Así, supera a Thomas Müller, David Alaba, Franck Ribéry, Philipp Lahm, Claudio Pizarro y Oliver Kahn, todos con seis.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: las próximas citas del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    25 de julio

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Partido amistoso

    4 de agosto

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Partido amistoso

    7 de agosto

    FC Bayern - Aston Villa

    Partido amistoso

    15 de agosto

    FC Bayern - RB Leipzig

    Partido amistoso