Quien haya observado las botas de Michael Olise, del Bayern de Múnich, notará que no lleva ninguna marca de equipamiento deportivo. ¿Por qué?

«No tiene contrato, eso no le interesa en absoluto», declaró hace poco un allegado del jugador a L'Équipe.

Para él, elegir siempre con qué botas juega es más importante que los millonarios ingresos que podría obtener. Por ejemplo, su amigo y compañero en el Bayern, Jamal Musiala, gana unos seis millones de euros al año con Nike. Dinero que Olise deja escapar a propósito.