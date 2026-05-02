Dietmar Hamann, exjugador del Bayern, recomienda fichar a Marcus Rashford (FC Barcelona) en vez de a Anthony Gordon (Newcastle United).

«Me encanta este jugador y lo considero brillante», afirmó en BetKing, y destacó que su polivalencia en ataque es una gran ventaja.

“Si fuera el Bayern, lo habría elegido claramente antes que a Anthony Gordon”, añadió Hamann, quien jugó 143 partidos con el club en los 90. El delantero del Newcastle es uno de los candidatos del Bayern para reforzar la banda este verano. Para fichar a Gordon, de 25 años, se tendrían que pagar unos 80 millones de euros.

Rashford también podría ocupar ambos roles y costaría mucho menos. El jugador de 28 años sigue cedido por el Manchester United al Barça hasta final de temporada y, según rumores, el campeón español podría ficharlo de forma definitiva por solo 30 millones de euros. Sin embargo, no está claro si el Barcelona, con problemas económicos, ejercerá la opción de compra, ni si Rashford tendría futuro en el United, donde tiene contrato hasta 2028.

En cualquier caso, Rashford ha relanzado su carrera en el Barça: 13 goles y 13 asistencias en 45 partidos, pese a que Hansi Flick cada vez le ha dado menos la titularidad.