FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «Esto es un poco injusto»: esta estrella del FCB está muy infravalorada, según Stefan Effenberg

Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, espera poder disputar este verano un Mundial exitoso con la selección alemana, tras las numerosas decepciones de los últimos años.
«Por suerte, uno encuentra formas de lidiar con las derrotas y las decepciones», declaró Kimmich en una entrevista con la SWR sobre la amarga eliminación en la fase de grupos del Mundial de 2022. De todos modos, con la selección alemana ha vivido «muchísimos torneos» que «no fueron buenos».
Kimmich debutó con la selección poco antes de la Eurocopa 2016; la siguiente Eurocopa, celebrada en Francia, salió bien al llegar a semifinales, y en 2017 la estrella del Bayern formó parte de la selección alemana que ganó la Copa Confederaciones. «Después de eso, sinceramente, fue muy, muy escaso. Precisamente en un Mundial, nunca he llegado a la fase eliminatoria», subrayó Kimmich, cuyo primer Mundial, en 2018, también terminó muy pronto con la eliminación en la fase de grupos.
Entre las dos fases finales del Mundial, Kimmich quedó eliminado con Alemania en los octavos de final de la Eurocopa 2021, y en la Eurocopa 2024 su trayectoria terminó de forma muy desafortunada en cuartos de final contra la futura campeona de Europa, España. El torneo en casa estuvo «bien», «pero aun así quedamos eliminados en cuartos de final. Por lo tanto, la selección alemana todavía tiene grandes objetivos, aunque, por supuesto, sabemos que todo tiene que salir muy bien si queremos aspirar a lo más alto», afirmó Kimmich.
Los próximos partidos amistosos en Suiza (27 de marzo) y contra Ghana (30 de marzo) son «muy importantes», subrayó el capitán de la DFB. «Los últimos partidos internacionales no han sido siempre positivos, por lo que cada partido nos viene bien. Creo que el equipo se unirá aún más con más partidos». Aunque en los clubes se entra en la fase decisiva de la temporada tras los dos partidos con la selección, nadie debe bajar el ritmo, advirtió el jugador de 31 años ante cualquier relajación: «No puede ser que alguien no tenga ganas de jugar un partido internacional. Jugar con Alemania es algo muy especial. ¡Por eso tenemos que ir todos y tener ganas! Tenemos que estar deseando seguir creciendo como equipo para poder tener un papel importante en el Mundial».
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comienza para Kimmich y compañía el 14 de junio con el primer partido de la fase de grupos contra Curazao. Los demás rivales de Alemania en la fase de grupos serán Costa de Marfil (20 de junio) y Ecuador (25 de junio).