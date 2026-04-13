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Christian Guinin

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FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: el FCB habría cerrado su segundo fichaje del verano

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Bayern Múnich
N. Aseko-Nkili
B. Ndiaye

Tras fichar a Noel Aseko, el Bayern Múnich planea su segundo refuerzo para la próxima temporada.

Más noticias, rumores y reportajes sobre el FC Bayern de Múnich:

  • Polémica exigencia de Musiala: Matthäus arremete contra Kahn
  • La estrella del Bayern hace historia en su despedida y revela el discurso del vestuario.
  • «Por desgracia, no hay posibilidad»: Matthäus no ve a la estrella del FCB en el Mundial
  • Bara Sapoko NdiayeImago Images / Lackovic

    Rumor: el FC Bayern Múnich cierra su segundo fichaje del verano.

    El FC Bayern Múnich planea fichar de forma definitiva al cedido Bara Sapoko Ndiaye el próximo verano.

    Según la Abendzeitung, el club alemán más laureado quiere retener al joven de 18 años a largo plazo. Actualmente, Ndiaye está cedido por el Gambinos Stars Africa, afiliado a la Red & Gold Academy.

    Debutó el sábado ante el FC St. Pauli, cuando el técnico Vincent Kompany le sustituyó a Jamal Musiala en el 84’.

    En sus pocos minutos convenció; al final del partido, Leon Goretzka lo elogió: «Se ha visto que tiene un talento brutal. Es un buen chico y está muy agradecido».

    El director deportivo, Max Eberl, coincidió: «Se incorporó muy bien al partido».

    De confirmarse, sería el segundo fichaje para la próxima temporada, tras la vuelta de Noel Aseko del Hannover 96 por 2,5 millones de euros.

    • Anuncios
  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Gnabry realiza una sesión de carrera en el entrenamiento del FCB

    Tras perderse el partido del FC Bayern Múnich en St. Pauli por lesión, Serge Gnabry ha vuelto a entrenar.

    Según Bild, el domingo completó ligeras vueltas en el campo de entrenamiento del FCB en la Säbener Straße. Aún se desconoce si estará listo para el duelo de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

    Contra el St. Pauli se cayó a última hora por molestias en la rodilla. «No era bueno para Serge viajar a Hamburgo con dos vuelos; probablemente no habría jugado. Preferimos que se recuperara en casa y para el miércoles estará en forma», explicó el director deportivo Max Eberl tras la victoria 5-0 sobre el Hamburgo.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Hora

    Partido

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

    Domingo 19 de abril

    17:30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Miércoles 22 de abril

    20:45

    Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)

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