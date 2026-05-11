El centrocampista Leon Goretzka fue sustituido en el descanso del partido que el Bayern Múnich ganó 1-0 al Wolfsburgo.
Como explicó el director deportivo del FCB, Christoph Freund, tras el partido, su reemplazo fue una medida de precaución. El internacional alemán recibió un fuerte golpe en la sien en el minuto 26, tras un tiro libre de Konstantinos Koulierakis. Goretzka fue atendido brevemente en el campo y pudo terminar la primera parte.
«Recibió un golpe fuerte en la cabeza con ese tiro libre, pero luego se sintió bien. Sin embargo, en el descanso dijo que estaba un poco mareado, que no se encontraba del todo bien, y entonces decidimos, como medida de precaución, que se quedara en el vestuario», explicó Freund.
De todos modos, Goretzka estará listo para la última jornada de la Bundesliga ante el 1. FC Köln, con la entrega del título el sábado, y para la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart una semana más tarde. «No, no pasa nada», tranquilizó el entrenador Vincent Kompany. «Solo estamos en una fase en la que, si alguien nota algo, debemos tomar la decisión correcta».