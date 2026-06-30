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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

Traducido por

FC Bayern de Múnich: ¿Le tienta el FC Barcelona? Harry Kane ya tendría decisión sobre su futuro

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
L. Danioko
L. Dajaku
M. de Ligt
H. Kane

El FC Bayern de Múnich traspasa a su próxima promesa. Mientras, Harry Kane envía señales positivas a los directivos y ya habría decidido su futuro. Noticias y rumores del FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • Ya se ha encontrado al sucesor de Pesic: el FC Bayern ficha al «candidato ideal»
  • El Barça lanza ofensiva por una estrella del Bayern
  • ¡Hasta 100 millones de euros de traspaso! El FCB sigue de cerca a la estrella emergente del Mundial.
  • Harry KaneGetty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: ¿Le atrae el FC Barcelona? Al parecer, Harry Kane tiene una prioridad clara

    El FC Bayern no teme perder a Harry Kane este verano: su renovación parece cada vez más probable.

    Sky asegura que los rumores sobre su fichaje por el Barcelona son infundados: al inglés no le atrae el campeón español, sino prolongar su contrato en la Säbener Straße.

    Para Sky, su «prioridad clara» es prorrogar su vínculo con el Bayern, que vence en 2027, decisión que ya habría compartido con su agencia y su familia.

    Las negociaciones se iniciarán tras el Mundial, donde Kane disputará los dieciseisavos con Inglaterra ante la República Democrática del Congo. El nuevo contrato lo ligaría al FCB hasta 2029.

    Desde hace meses se especulaba con su continuidad, y ahora todo indica que seguirá en Múnich, donde se siente feliz con su familia y ya suma títulos con el club más laureado de Alemania. En los próximos años aspira a conquistar la Liga de Campeones; la temporada pasada cayó en semifinales ante el París Saint-Germain, que luego se coronó campeón.

    Llegó en 2023 del Tottenham por 95 millones y ya suma 147 partidos y 146 goles con el Bayern. Las especulaciones sobre un regreso a la Premier League o un fichaje por clubes de talla mundial no ingleses, como el Barça, se han quedado en nada en los últimos tres años.

    • Anuncios
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, rumor: ¿ya hay fecha para el reconocimiento médico de Nathaniel Brown?

    El fichaje del lateral izquierdo del Eintracht Fráncfort, Nathaniel Brown, por el Bayern Múnich avanza rápido.

    Según Sky, el defensa alemán se someterá esta semana al reconocimiento médico en Norteamérica, donde aún disputa el Mundial con la selección.

    En el Bayern firmará un contrato de cinco años, hasta 2031. El acuerdo entre el jugador de 23 años y el campeón récord existe desde hace tiempo, y ahora también hay un acuerdo entre los dos clubes. Según se ha podido saber, el traspaso base asciende a 50 millones de euros, a los que podrían sumarse cinco millones en concepto de bonificaciones. Se dice que su exequipo, el 1. FC Núremberg, ingresará cuatro millones de euros en concepto de participación en una futura venta.

    Su llegada complica la continuidad de Alphonso Davies, cuya fragilidad física en los últimos 18 meses ha generado dudas en la directiva bávara y podría llevarle a salir este verano.

  • Leeron DaniokoGetty Images

    Rumor: un joven talento deja el Bayern de Múnich.

    Según Sky, el Bayern cederá a la promesa Leeron Danioko al Wolfsburgo.

    Según Sky, el club bávaro cede al extremo de 17 años al VfL Wolfsburgo, recién descendido a la 2.ª Bundesliga, donde tendrá más oportunidades que en la Säbener Straße.

    Llegó al Bayern en 2019 procedente del 1860 Múnich y la temporada pasada marcó seis goles y dio cuatro asistencias en 24 partidos con el sub-17.

    Su salida ampliaría la lista de bajas estivales del campeón récord. Leon Goretzka y Raphael Guerreiro se irán el 1 de julio tras acabar sus contratos, y ya son oficiales los traspasos de Daniel Peretz al Southampton, de Jonah Kusi-Asare al Fulham y la cesión de Maurice Krattenmacher al Elversberg.


  • Jonathan Asp Jensen, GCIMAGO / Pius Koller

    Rumor: un club de la Serie A quiere fichar a una promesa del Bayern de Múnich.

    Según el *Corriere dello Sport*, Lazio de Roma quiere fichar a Jonathan Asp Jensen, del Bayern Múnich.

    Según el diario, Lazio habría ofrecido cuatro millones de euros al campeón alemán, que se muestra dispuesto a negociar.

    La clave es el porcentaje de una futura venta, que Lazio quiere mínimo. Aun así, el jugador de 20 años ya habría acordado términos con el club romano.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Un excompañero del FCB elogia a Kane

    El exdefensa del Bayern de Múnich Matthijs de Ligt ha elogiado a su excompañero Harry Kane.

    Ambos compartieron vestuario en la 2023/24 en el Bayern, y el delantero le impresionó.

    «Me impresionó mucho. Su forma de trabajar, lo bueno que era, lo constante que era a la hora de marcar goles. Con Harry es así: detrás de cada disparo hay una idea», afirmó De Ligt en una entrevista con los medios de comunicación de su club, el Manchester United.

    Y añadió: «Sabe exactamente dónde rematar: a la derecha, a la izquierda, de cabeza… Sin olvidar su capacidad para construir el juego, que también es increíble. Es un delantero tan completo que, sinceramente, nunca había visto nada igual».

  • Leon Dajaku drängt offenbar auf einen Wechsel zum FC Bayern.getty

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Un exjugador del equipo ficha por el Hansa Rostock

    El exjugador del Bayern de Múnich Leon Dajaku, de 25 años, jugará la próxima temporada en el Hansa Rostock de la tercera división.

    «Para mí era importante encontrar un club ambicioso, con un objetivo claro y en el que pudiera asumir responsabilidades desde el primer momento. Las conversaciones me transmitieron rápidamente esa sensación», explicó Dajaku en un comunicado del club alemán.

    La temporada pasada jugó en el SSV Ulm y anteriormente defendió al VfB Stuttgart, Union Berlin, Sunderland AFC, FC St. Gallen, Hajduk Split y Sharjah FC.

  • Los fichajes más caros del FC Bayern de Múnich:

    Jugadores

    Posición

    Procedencia

    Año

    Fichaje

    Harry Kane

    Delantero

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 millones de euros

    Lucas Hernández

    Defensa

    Atlético de Madrid

    2019

    80 millones de euros

    Luis Díaz

    Delantero

    Liverpool FC

    2025

    70 millones de euros

    Matthijs de Ligt

    Defensa

    Juventus

    2022

    67 millones de euros

    Michael Olise

    Delantero

    Crystal Palace

    2024

    53 millones de euros