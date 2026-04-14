Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Nico SchlotterbeckGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

FC Bayern de Múnich: ¿Es nula la cláusula? Además, se filtraron detalles sobre la renovación de Nico Schlotterbeck

Liga de Campeones
Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
Bayern Múnich vs Real Madrid
Real Madrid
N. Schlotterbeck
H. Kane
B. Pavard
P. Hoejbjerg

El FC Bayern Múnich tendría pocas opciones de fichar a Nico Schlotterbeck tras el Mundial. Noticias y rumores del FCB.

FC Bayern contra Real Madrid en la Champions League, en exclusiva en DAZN.¡Regístrate ahora!

Más noticias, rumores y reportajes sobre el FC Bayern de Múnich:

  • Al parecer, el Bayern lo sigue de cerca: ¿Se agrava la situación de Woltemade en el Newcastle United?
  • ¿«El candidato ideal»? Se rumorea que el Bayern prepara un fichaje sorpresa.
  • ¿Un triplete de fichajes? La próxima estrella del FCB podría recalar en el Milan.
  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Rumor: La cláusula de Schlotterbeck no es válida para el Bayern de Múnich.

    Según Sky, la cláusula de rescisión de Nico Schlotterbeck no afecta al Bayern Múnich.

    Sky confirma que el central alemán podría dejar el Dortmund tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México por 60 millones de euros, pero la cláusula solo afectaría a unos pocos clubes.

    El Bayern no está en esa lista. El campeón récord mostraría un interés cauteloso en el central de 26 años, sobre todo si Min-Jae Kim, seguido por clubes italianos, abandonara el club. En tal caso, el equipo muniqués podría reforzar la defensa, aunque ya cuenta con alternativas como Hiroki Ito y Josip Stanisic.

    Entre los equipos a los que sí podría fichar se encuentra el Real Madrid, que busca un central de primer nivel ante posibles salidas este verano.

    David Alaba podría marcharse gratis al acabar su contrato este verano, mientras que el futuro de Antonio Rüdiger, con vínculo hasta 2026, aún no está claro.

    Schlotterbeck renovó el viernes su contrato con el BVB hasta 2031, pero incluyó una cláusula de rescisión activable tras el Mundial.

    El fin de semana, en el partido del Dortmund contra el Bayer 04 Leverkusen, la afición silbó al central, molesta por lo que considera una declaración de lealtad hipócrita.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOLAFP

    Rumor: Dos exjugadores del Bayern Múnich podrían cambiar de equipo.

    Los exjugadores del Bayern Múnich, Pierre-Emile Höjbjerg y Benjamin Pavard, buscarán nuevo club el próximo verano.

    Según el diario francés La Provence, ambos ya no tienen futuro en el Olympique de Marsella, por lo que se espera que salgan en la próxima ventana de fichajes.

    Höjbjerg, con contrato hasta 2028, podría generar ingresos, mientras que Pavard, cedido por el Inter, no tendrá su opción de compra ejercida (15 millones de euros).

    Sin embargo, el club de la Ligue 1 aún podría sacar provecho económico de Höjbjerg. Se rumorea que Juventus, Inter y AS Roma están interesados en su fichaje, con un traspaso estimado en doce millones de euros más primas.

  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Una estrella del Manchester United elogia a Kane por su fichaje por el FCB

    Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, felicitó a Harry Kane por fichar por el Bayern de Múnich.

    Para el portugués, Kane acertó al dejar en 2023 el Tottenham, donde llevaba años, para fichar por el campeón alemán.

    “Ha decidido irse al Bayern y es una buena decisión, porque allí tendrá más opciones de ganar títulos”, declaró Fernandes a The Times. Esa oportunidad probablemente se le habría negado con la camiseta de los Spurs, donde Kane jugó casi 20 años.

    «Si se hubiera quedado una o dos temporadas más en el Tottenham, habría sido el máximo goleador de la Premier. ¿Una leyenda? Sin duda», añadió el portugués. Gracias a su fichaje por el Bayern, ahora opta a premios individuales como el Balón de Oro: «Antes marcaba mucho con el Tottenham; ahora puede ganar un Balón de Oro porque suma títulos».

    El año pasado ya ganó la Bundesliga y este curso puede añadir tres títulos más: lidera la liga, sigue vivo en Champions y en la Copa DFB.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    FechaHoraPartido
    Miércoles, 15 de abril21:00FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)
    Domingo 19 de abril17:30FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
    Miércoles 22 de abril20:45Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)
Liga de Campeones
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA