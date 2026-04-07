Fallece a los 80 años la leyenda del fútbol rumano Mircea Lucescu

Lucescu se mantuvo firmemente dedicado a su profesión hasta sus últimos días. Tras volver a ponerse al frente de la selección rumana en agosto de 2024, se propuso poner fin a una ausencia de 28 años en el Mundial. A sus 80 años, se convirtió en el seleccionador de mayor edad en dirigir a un país en un partido oficial durante la derrota por 1-0 ante Turquía en la repesca del mes pasado. Poco después, se sintió indispuesto en el vestuario, lo que le obligó a dimitir. En una emotiva entrevista concedida en 2010 a Gazeta Sporturilor, dijo: «Morir en el campo es lo más bonito que le puede pasar a un entrenador. Me gustaría morir en el campo. Significa que lo has vivido todo en plena lucha».