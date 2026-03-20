En la tanda de penaltis contra el Nottingham Forest, los lanzadores del FC Midtjylland, entrenado por Mike Tullberg, lograron la amarga hazaña de no meter ni uno solo de sus tres lanzamientos.
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¡Fallaron todos los penaltis, aunque el portero alemán no detuvo ni un solo balón! Drama para el equipo del exentrenador del BVB en la Europa League
Curiosidad: el portero del Nottingham, Stefan Ortega, no tuvo que intervenir en ninguno de los tres penaltis. Gue-Sung Cho y Aral Simsir estrellaron el balón contra el poste izquierdo. Con el marcador 0-3, Edward Chilufya también perdió los nervios, resbaló con la pierna de apoyo y, al caer de espaldas, envió el balón por encima de la portería. Así pues, el partido quedó sentenciado tras tres tandas.
El Midtjylland había ganado el partido de ida la semana pasada por 1-0, pero, al parecer, la presión fue demasiado grande ante su público. El Nottingham ganaba 2-1 al final de los 90 minutos y en la prórroga no hubo más goles.
- AFP
Tullberg bromea: «¿Para qué demonios hemos estado practicando los penaltis?»
Tullberg declaró posteriormente, con tono decepcionado, a la cadena danesa TV2: «Algunos jugadores no querían lanzar, así que otros asumieron la responsabilidad. Los tiros no fueron buenos, pero así son las cosas. No es culpa suya que hayamos quedado eliminados. Y prefiero quedar eliminado así que con la actuación de los primeros 50 minutos. Allí se notó una clara diferencia de nivel».
A pesar de la amarga eliminación, Tullberg se mostró de buen humor. «Le pregunto a Duncan (el segundo entrenador Rasmussen; nota del editor): “¿Por qué demonios hemos entrenado los penaltis?”. Realmente no parecía que fuéramos a necesitarlos».
El Midtjylland había terminado la fase de grupos de la Europa League en un magnífico tercer puesto de la tabla y, sin embargo, partía como outsider en el partido contra el club de la Premier League, que el invierno y el verano pasados había gastado más de 300 millones de euros en fichajes, con unos ingresos de poco más de 200 millones de euros. Cifras con las que los daneses solo pueden soñar.
En la liga, el Midtjylland —a diferencia del FC Copenhague, que atraviesa una crisis— se encuentra, sin embargo, en la ronda de campeones. No obstante, en la jornada inaugural del fin de semana, el segundo clasificado cayó por 0-1 ante el FC Nordsjælland, por lo que la diferencia con el líder, el Aarhus GF, es de cinco puntos.
Tullberg estuvo seis años en el BVB; Ortega vuelve a quedarse fuera de la convocatoria de la selección alemana
Tullberg es entrenador del Midtjylland desde septiembre del año pasado, tras haber trabajado durante seis años en las categorías inferiores del Borussia Dortmund. A principios de 2025, este técnico de 40 años asumió además el cargo de entrenador interino durante tres partidos y llevó al BVB a dos victorias y un empate. Le sucedió Niko Kovac.
A Ortega y Nottingham les espera ahora en cuartos de final el FC Porto, que eliminó al VfB Stuttgart en octavos. El jugador de 33 años se había cambiado en invierno del Manchester City al club tradicional, también para mantener sus opciones de ser convocado para el Mundial. Sin embargo, el exjugador del Bielefeld no figura en la convocatoria de marzo del seleccionador alemán Julian Nagelsmann. La última vez que formó parte de la convocatoria de la DFB fue en los cuartos de final de la Liga de Naciones, hace aproximadamente un año, aunque no llegó a jugar.
Mike Tullberg: Trayectoria y estadísticas como entrenador
Estación Periodo Partidos Promedio de puntos BVB II 2019 a 2020 25 1,36 BVB Sub-19 Youth League 2020 a 2024 31 1,55 BVB Sub-19 2020 a 2025 103 2,44 BVB (entrenador interino) 2025 (del 22 de enero al 2 de febrero) 3 2,33 BVB Sub-19 2025 (del 3 de febrero al 30 de junio) 11 1,73 BVB II 2025 (del 5 de mayo al 1 de septiembre) 8 1,00 FC Midtjylland 2025 hasta la actualidad 30 2,00