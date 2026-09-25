El seleccionador de Inglaterra ha dejado claro que la asistencia regular a las concentraciones internacionales es innegociable para quienes deseen seguir formando parte de sus planes a largo plazo. El técnico alemán, que recientemente se hizo cargo de la selección nacional, está preparando actualmente una serie de tres partidos contra España, la República Checa y Croacia. Sin embargo, sus preparativos se han visto alterados por una serie de ausencias destacadas, con Cole Palmer, del Chelsea, y Kobbie Mainoo, del Manchester United, entre los no disponibles para ser seleccionados.

En declaraciones a los medios antes del choque con España, Tuchel subrayó que la feroz competencia dentro de la selección inglesa significa que nadie puede permitirse estar ausente. «Los jugadores saben muy bien que, si te pierdes una concentración y hay otro jugador bueno en tu posición, la competencia siempre va a existir», dijo Tuchel en rueda de prensa.

«La puerta siempre estará abierta y tienes que asegurarte de estar disponible y rendir al máximo en la concentración y, si lo haces, eso cuenta. Creo que ahora mismo no está en mi lista de preocupaciones. Llegué aquí el lunes y mi enfoque está al cien por cien en los jugadores que están aquí, y así es como funciono. No hay ninguna amenaza, no hay desconfianza ni amenaza de consecuencias, llegará de forma natural».