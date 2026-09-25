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«Falla demasiadas oportunidades»: Thomas Tuchel advierte a Cole Palmer y Kobbie Mainoo de que corren el riesgo de perder puestos en la jerarquía de Inglaterra tras sus últimas ausencias
Tuchel exige compromiso con la causa
El seleccionador de Inglaterra ha dejado claro que la asistencia regular a las concentraciones internacionales es innegociable para quienes deseen seguir formando parte de sus planes a largo plazo. El técnico alemán, que recientemente se hizo cargo de la selección nacional, está preparando actualmente una serie de tres partidos contra España, la República Checa y Croacia. Sin embargo, sus preparativos se han visto alterados por una serie de ausencias destacadas, con Cole Palmer, del Chelsea, y Kobbie Mainoo, del Manchester United, entre los no disponibles para ser seleccionados.
En declaraciones a los medios antes del choque con España, Tuchel subrayó que la feroz competencia dentro de la selección inglesa significa que nadie puede permitirse estar ausente. «Los jugadores saben muy bien que, si te pierdes una concentración y hay otro jugador bueno en tu posición, la competencia siempre va a existir», dijo Tuchel en rueda de prensa.
«La puerta siempre estará abierta y tienes que asegurarte de estar disponible y rendir al máximo en la concentración y, si lo haces, eso cuenta. Creo que ahora mismo no está en mi lista de preocupaciones. Llegué aquí el lunes y mi enfoque está al cien por cien en los jugadores que están aquí, y así es como funciono. No hay ninguna amenaza, no hay desconfianza ni amenaza de consecuencias, llegará de forma natural».
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Preocupación por la disponibilidad de Palmer
La situación de Palmer es especialmente delicada. El atacante del Chelsea ha sido uno de los jugadores más destacados a las órdenes de Xabi Alonso en Stamford Bridge, con mucha presencia en la Premier League esta temporada pese a arrastrar un problema crónico en la ingle. Sin embargo, su participación con Inglaterra ha sido esporádica, y su última aparición con la selección inglesa se remonta al partido contra Japón del pasado mes de marzo.
Tuchel aclaró que, aunque no hay una nueva lesión, el jugador de 24 años sufre "molestias y dolor que le impiden jugar al máximo nivel". Esta indisponibilidad recurrente está empezando claramente a poner a prueba la paciencia del seleccionador, mientras intenta construir cohesión táctica sobre el terreno de entrenamiento.
Preguntado por si este parón internacional era una oportunidad perdida para Palmer, Tuchel dijo: "Sin duda, es otra oportunidad perdida. Está dejando pasar demasiadas oportunidades y no le culpo por ello, es simplemente un hecho. Pero se pierde demasiadas concentraciones por lesiones y yo solo quiero basarme en lo que veo personalmente dentro de mi equipo, y para eso tienes que estar en la concentración. Si no, hay un siguiente nivel que no puedes alcanzar, solo puedes conseguirlo si estás con nosotros sobre el campo".
Marcando el estándar con el capitán
En contraste con quienes se han retirado, Tuchel señaló a su capitán, Harry Kane, como el modelo de la actitud que espera de cada miembro de la plantilla. Al abordar la diferencia en los niveles de compromiso, Tuchel subrayó la importancia de contar con líderes que prioricen a la selección nacional. «Todos están deseando venir. Nuestro capitán es el que más minutos suma con su club y con la selección y está contento de estar aquí mientras algunos compañeros disfrutan de un descanso de 7 o 10 días. Pero él quiere estar aquí y ese es el ejemplo que queremos. Pero no hay preocupación», añadió el exentrenador del Bayern de Múnich y del Chelsea.
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La lucha por los puestos se intensifica
El momento de estas ausencias es especialmente desafortunado para Mainoo, que no llegó a participar durante el Mundial de este verano. Con una gran cantidad de talento emergiendo en el centro del campo de Inglaterra, el joven del Manchester United se enfrenta a una lucha por demostrar que merece estar en el once inicial. La filosofía de Tuchel se centra en lo que ve durante las sesiones de entrenamiento, lo que significa que cada sesión perdida es una oportunidad para que un rival presente su candidatura.
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