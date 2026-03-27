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Fagioli: «No esperaba la llamada de Gattuso; quien está en la selección se lo merece. Si me hubieran convocado a mí, habría habido polémica de todos modos»

N. Fagioli
Italy
Fiorentina

Sky Sport ha recogido las declaraciones de Nicolò Fagioli, centrocampista de la Fiorentina que se ha quedado fuera de la convocatoria del seleccionador Gennaro Gattuso para los partidos contra Corea del Norte y (una vez ganada la semifinal) Bosnia. Fagioli se ha mostrado tranquilo ante la decisión del seleccionador.

«Sinceramente, no esperaba ser convocado —declaró—; creo que quienes han sido convocados se lo han merecido. Si hubiera sido yo y no otro de ellos, habría habido la misma polémica. Solo queda animar para la final en Bosnia. Todos sabemos qué tipo de jugador es Dzeko, habrá que prestarle especial atención».

  • SU KEAN

    «Es fenomenal. Quizás este año le haya costado un poco más que la temporada pasada, porque en Italia, cuando un jugador tiene una temporada destacada, al año siguiente lo estudian mucho más. Para él, esta temporada ha sido sin duda más difícil; además, algunas lesiones han limitado su condición física y, por lo tanto, no estaba al máximo durante los partidos. Pero poco a poco nos ayudará a salir de estas situaciones. Es un jugador muy fuerte, y lo está demostrando también en la selección».

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  • EL GIRO DECISIVO CONTRA LA JUVE

    «La semana del partido contra la Juve, me dije: “Ese partido lo quiero jugar sí o sí, pase lo que pase”. Además, había un parón por los partidos internacionales: entrené durante dos semanas a un ritmo muy intenso y me gané el puesto; creo que a partir de ahí se produjo mi evolución esta temporada, porque es un partido especial para mí y quería jugarlo a toda costa».

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