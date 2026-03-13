Pio Esposito, delantero del Inter nacido en 2005, sigue siendo el centro de todas las miradas, tanto por su rendimiento sobre el terreno de juego como por los rumores del mercado, en particular los relacionados con el interés de los principales clubes de la Premier League. El último rumor, que está causando revuelo, proviene de Fabrizio Romano, quien informa de un gran interés por parte del Newcastle por el joven delantero nerazzurro (38 partidos y 7 goles esta temporada) y de la selección nacional (5 partidos y 3 goles).
Fabrizio Romano - El Newcastle está dispuesto a ir en serio a por Pio Esposito
EL NEWCASTLE VA EN SERIO
«Uno de los jugadores que el Inter considera intocables de cara al verano es, sin duda, Pio Esposito —comenta Fabrizio Romano en sus canales—. En el extranjero se ha hablado mucho del Arsenal, pero los Gunners no han dado ningún paso, más allá de ojear a varios jugadores. Un club que, por lo que tengo entendido, estaría dispuesto a ir en serio en cuanto a la oferta económica sería el Newcastle, que fichará a un delantero este verano: el de Esposito es uno de los nombres que circulan, es un perfil muy apreciado, pero el Inter no tiene intención de abrirse a negociaciones».
LA POSICIÓN DEL CENTROCAMPISTA
Muchos elogios, por tanto, para un perfil en fuerte ascenso tanto en el panorama nacional como en el internacional, pero con una certeza fundamental: el Inter tiene la intención de construir el futuro de su ataque sobre Pio Esposito, y es muy difícil que ceda a los halagos, dispuesto incluso a decir no a cifras importantes. Como en otras situaciones, será la voluntad del futbolista la que marque la diferencia.
