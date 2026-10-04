«Es un debate muy interesante, ¿qué significa jugar bien? La idea que tienes la debes llevar adelante con una gran convicción. Al principio, el presidente pensaba en el aspecto estructural del club, quería atraer más turismo y para lograrlo necesitaba un fútbol atractivo.

Cuanto más bonito es el fútbol, más le gusta a la gente venir. De esto se habló en la primera charla con el presidente. Después incorporé a la gente al cuerpo técnico, a los jugadores adecuados para seguir nuestra idea.

La victoria es la victoria. No es que antes de cada partido piense: "¿Cómo quiero perder?". Hoy, en el peor de los casos, me voy a casa perdiendo con nuestra idea. Porque si pierdes el partido de una manera en la que no crees, luego los remordimientos son el doble».