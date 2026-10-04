Cesc Fàbregas ha sido sin duda una de las revelaciones más clamorosas de los últimos años entre los entrenadores emergentes en Italia y no solo allí. Su Como ha pasado de la Serie B a la Champions League en poquísimo tiempo y ahora puede seguir soñando a lo grande.
Directamente desde el escenario del Festival dello Sport de Trento, organizado por La Gazzetta dello Sport, el técnico español volvió a hablar también del no al Inter en el verano de 2025, de cómo ve el papel de entrenador y de los próximos movimientos del club blanquiazul.