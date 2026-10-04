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Emanuele Tramacere
Traducido por

Fábregas: «¿No al Inter por valentía o por miedo? Digamos que pienso mucho... Conte me decía cómo pasar el balón. ¿Mi Scudetto? Ver crecer a los futbolistas»

Como
Inter Milán
Cesc Fàbregas

El entrenador del Como ha vuelto a hablar sobre su no al Inter en el verano de 2025

Cesc Fàbregas ha sido sin duda una de las revelaciones más clamorosas de los últimos años entre los entrenadores emergentes en Italia y no solo allí. Su Como ha pasado de la Serie B a la Champions League en poquísimo tiempo y ahora puede seguir soñando a lo grande.

Directamente desde el escenario del Festival dello Sport de Trento, organizado por La Gazzetta dello Sport, el técnico español volvió a hablar también del no al Inter en el verano de 2025, de cómo ve el papel de entrenador y de los próximos movimientos del club blanquiazul.


  • LA ELECCIÓN DE COMO

    «Empezó de una manera extraña, no sabía qué hacer después del Mónaco. A veces se toman decisiones más con el corazón que con la cabeza, y esta es una de ellas. Iba muchas veces con mi familia a Como, pero no sabía que existiera un equipo de fútbol».

  • Buen juego y victorias

    «Es un debate muy interesante, ¿qué significa jugar bien? La idea que tienes la debes llevar adelante con una gran convicción. Al principio, el presidente pensaba en el aspecto estructural del club, quería atraer más turismo y para lograrlo necesitaba un fútbol atractivo.

    Cuanto más bonito es el fútbol, más le gusta a la gente venir. De esto se habló en la primera charla con el presidente. Después incorporé a la gente al cuerpo técnico, a los jugadores adecuados para seguir nuestra idea.

    La victoria es la victoria. No es que antes de cada partido piense: "¿Cómo quiero perder?". Hoy, en el peor de los casos, me voy a casa perdiendo con nuestra idea. Porque si pierdes el partido de una manera en la que no crees, luego los remordimientos son el doble».

  • DA CUNHA

    «Todo el mérito es suyo. Yo creí en él, pero el crecimiento ha sido increíble por la mentalidad y el hambre que tiene, que son increíbles. Al principio se lo decía a Ludi y al club: quiero gente con hambre que aspire a jugar en el Real Madrid, en el Barcelona.

    Prefiero a uno con menos talento, pero con un hambre increíble por hacer carrera, antes que a quien llega con un gran pasado y que ya ha ganado dinero. Esto es lo que necesita el Como».

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  • LOS FICHAJES DEL COMO

    "Antes de comprar a alguien, el proceso es larguísimo, no sé cuántas reuniones hacemos, siempre pensamos en el siguiente mercado para ir seis meses por delante. No sé a quién ficharé, pero sí el perfil que necesito para mejorar.

    Ludi está haciendo un trabajo increíble, en un mercado una vez hizo 31 operaciones entre entradas y salidas. Para un entrenador y para un club, algo así no es fácil de gestionar: empiezas con un equipo nuevo cada seis meses. Te hace crecer, pero hay un riesgo grandísimo porque quizá a alguno le falta experiencia y puede ralentizar el proceso de crecimiento".

  • CONTE

    «Con Conte en el Chelsea ya tenía 29 años. Antes tuve a Wenger y no se hacía tanta táctica, no trabajaba tanto la mentalidad, pero era buenísimo para fichar jugadores con la misma idea de fútbol, dándote mucha libertad.

    Conte estaba atento al detalle, a la estructura, al movimiento; para mí al principio incluso era pesado. Nadie me había dicho nunca dónde tenía que pasar el balón. El lateral me pasa el balón, de primeras se la pongo a Diego Costa, que marca. Pensaba que estaba bien, visto que habíamos marcado, pero Conte al final del entrenamiento: "Nooo, el fútbol no es esto", y me explica dónde debería haberla pasado».

  • EL NO AL INTER

    «¿Decirle no al Inter fue una decisión valiente o también hubo un poco de miedo a ir a una realidad tan grande y tan pronto, después de pocos años como entrenador? Soy una persona que piensa mucho y analiza mucho. Sé que para juzgar a un entrenador al final de una carrera se contarán los trofeos ganados, y es justo que así sea.

    Lo más importante es el tiempo, pero para un entrenador nunca hay tiempo: el caso más llamativo es el de Arteta, que terminó octavo tres veces y luego quinto; ahora, después de 7 años, ha ganado la Premier y ha llegado a la final de la Champions. En Como tenemos una visión clara, confiamos mutuamente: prefiero crecer aquí y hacer crecer la identidad de este club. Si algún día me voy del Como, todos queremos que quien venga después siga adelante con el proyecto».

  • ¿Mi Scudetto? Hacer crecer a los futbolistas.

    «Muchos chicos han venido al Como por mí, y no lo digo por arrogancia. Han creído en mí. Nico Paz llegó aquí desde el Real Castilla, y ahora se habla de darle el 10 de Messi. Hace dos años su padre depositó toda su confianza en mí. Puedo decir lo mismo de Alex Valle, de Perrone, de Da Cunha, de tantos otros. Cuando los veo, no puedo irme a otros equipos: me siento en deuda, confiaron en mí y ahora debo darles toda mi vida. Para mí, ellos son mi Scudetto».

  • LOS JÓVENES ITALIANOS Y LIBERALES

    «No soy nadie para decir qué está mal. Ahora hemos intentado crear nuestra academia, que prácticamente nació hace dos años. Todos estos expertos os pueden decir que quizá harán falta 10 años. Tenemos 3 jugadores en el Sub-16, 3 en el Sub-17, 3 en el Sub-18 y así sucesivamente; poco a poco estamos construyendo y avanzando. Queremos llevarlos al primer equipo. Hay que trabajar, construir, creer.

    Tomemos a Liberali: cuando hablé con él le dije: “no te fichamos porque seas italiano”. Me gusta cómo juega, su personalidad, cómo traslada su fútbol a un contexto que físicamente no le favorece. Por delante tiene a Nico Paz, Baturina y Caqueret, pero si hace bien las cosas y se lo merece, a mí no me importa nada la edad. Formamos parte del fútbol italiano, me siento italiano, siempre estoy de vacaciones en Italia aunque vivo aquí. Ahora también estamos intentando ayudar en la formación de los futbolistas italianos».

  • DOUVIKAS

    «Su historia es interesante. Habíamos analizado a nuestro equipo después de los primeros seis meses. Jugábamos como yo tenía en mente, pero luego nos faltaba la última jugada, nos faltaba físico cuando llegaban defensas como Ndicka o Hien. Necesitábamos a alguien con esa potencia, que supiera hacer goles. También había marcado en Holanda. En España tenía una media goleadora alta, pero no jugaba siempre. Me gustaba muchísimo por su mentalidad, me habían hablado muy bien de él. La mentalidad marca la diferencia en la vida. Hay que tener la mentalidad de Douvikas, que después de cada partido viene y me pregunta dónde se ha equivocado y dónde debe mejorar».

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