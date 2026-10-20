El Como también atraviesa una situación de emergencia por las lesiones y, de cara al partido de Champions League en el que se enfrentará al Manchester United, el entrenador español Cesc Fabregas ha presentado el encuentro y ha confirmado que varios de sus jugadores estarán de baja durante un largo periodo. En rueda de prensa, también ha precisado que los Red Devils no están en crisis en absoluto y que el partido será, sin duda, histórico para el club.
Fabregas: «¿El Manchester United está en crisis? Una gran mentira. Jesús Rodríguez estará mucho tiempo de baja y Chalobah, dos semanas. ¿Kean? Lo veremos el sábado»
JORNADA HISTÓRICA
"Mañana será un día histórico, una vez más. Estamos viviendo un momento especial en estos meses y debemos adaptarnos bien, conscientes de la importancia del desafío. El United es un grandísimo equipo, tiene grandes jugadores y una historia increíble. Intentaremos ganar, como siempre"
¿El United está en crisis? Eso os lo inventáis vosotros.
«Las crisis en el fútbol no existen: hay un partido cada tres días y no hay tiempo para pensar si hay o no una crisis. Once contra once, intentaremos ganar. La crisis os la inventáis vosotros; nosotros no la sentimos porque somos profesionales que queremos competir. No creo en esas cosas: son el Manchester United y tienen grandísimos futbolistas. Intentaremos ganar, como he dicho antes»
JESÚS RODRÍGUEZ, BAJA POR UN LARGO PERIODO
«Jesus Rodriguez estará de baja durante bastante tiempo: hoy ha tirado a puerta al final del entrenamiento y se ha lesionado. No parece una lesión leve, sino algo un poco más grave. Chalobah estará de baja dos semanas, así que se perderá cuatro partidos. Veremos si Kean llega al sábado, mientras que Diao volverá después del parón»
LA CAMISETA DE MESSI
«Creo que es un honor ver al mejor jugador de la historia con nuestra camiseta. Hasta hace poco era inimaginable. Una noche como la de mañana es un premio por lo que hemos hecho en los últimos años. Merecemos jugar partidos así. Tenemos muchas ganas y estamos orgullosos de poder disputar este partido»
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