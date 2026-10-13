El Como se prepara para enfrentarse al Feyenoord en su segundo partido de la fase de liga de la Champions League. Cesc Fabregas compareció en rueda de prensa para presentar el encuentro y, entre los muchos temas abordados más allá del partido, se vio «obligado» a defender a Nico Paz, que atraviesa un momento de gran exposición mediática y ha recibido varias críticas por su escasa aportación goleadora en comparación con hace un año.
Fàbregas: «A Nico Paz se le juzga solo por los goles y las asistencias, no me preocupa. Echo de menos la Champions»
DOS VECES CONTRA VAN BRONCKHORST
«Una, la final de la Champions Leaguey también la final del Mundial; después nos cruzamos en Yakarta para hacer algo. Giovanni es una gran persona y está demostrando que también es un gran entrenador. El Mundial es lo más bonito que puede ganar un jugador, pero me falta esa Champions. Para mí es lo único que me falta como jugador, pero el pasado está hecho de recuerdos y ahora soy entrenador, algo que es maravilloso».
LA DEFENSA DE NICO PAZ
"Nico Paz ha hecho buenos partidos. Obviamente, siempre se le juzga por los goles y las asistencias, pero contra la Roma las tres ocasiones más claras para nosotros las tuvo él.
Es un jugador determinante, de gran calidad, que sigue creciendo. Esta es apenas su tercera temporada como profesional y ha recorrido más de 30.000 kilómetros, tres partidos.
Es un proceso, no me preocupa. A veces hay altibajos, pero yo siempre lo veo muy bien y, para mí, lo más importante es ver que tiene ganas de crecer".
LA GESTIÓN DE LA CHAMPIONS
"¿Cómo gestionar la participación en la Champions? Lo bueno es que no lo sé: es la primera vez que jugamos la Champions. Para muchos ha sido el debut y es bonito ver cómo el club sigue creciendo. Sabemos que nos juzgarán por el resultado, pero para nosotros es un sueño que poco a poco debe hacerse realidad. Para nosotros es un proceso: lo que haces al principio no es lo mismo que harás después de cinco años"
UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS
Quiero dar una oportunidad a todos, porque me hacen disfrutar en los entrenamientos y también en los partidos, como cuando íbamos a luchar contra el Milan en San Siro o a ganar al Atalanta. Estamos solo al principio, me enorgullece que piensen que estamos a un nivel más alto, pero asumo con tranquilidad que debemos seguir nuestro camino».
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