En una entrevista con la Bundesliga, el jugador de 26 años reflexionó sobre cómo la incertidumbre fuera del campo le pesó mucho antes de que se cerrara el acuerdo: «Fue duro, como siempre, porque nunca sabes qué puede pasar, si te vas a otro sitio o si vuelves a Hamburgo.

»No sabía qué podía pasar, también con mi familia, y por supuesto te sientes un poco incómodo en esa situación. Pero al final, cuando todo está claro, cuando tienes tu contrato, cuando todo está firmado y estás donde quieres estar, es mucho más fácil».

También subrayó que el respaldo del entrenador reforzó su deseo de seguir en Alemania: «Porque veo todo lo que rodea al club, toda la gente, todo, el campeonato. El entrenador siempre me da el apoyo que necesito y me da confianza. La temporada pasada, creo que al final hice una buena temporada, y quiero seguir haciendo lo mismo o incluso mejor».