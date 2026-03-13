Fabio Esposito se emociona cuando habla de Diego Armando Maradona. Como todos los napolitanos, pero él un poco más: «Era amigo de mi padre y de mi tío —cuenta en nuestra entrevista—; vivíamos en el mismo barrio y recuerdo cuando venía a nuestra casa. Nunca más he vuelto a ver esa felicidad en los ojos de mi padre en nadie». Se escribe Maradona, se lee historia: «Diego fue la revolución que acabó con la diferencia entre el norte y el sur, que por suerte hoy ya no existe». Presentador y rostro conocido de Food Network, Esposito conduce varios programas, entre ellos «Pazzi di pizza» con el ganador de San Remo 2026, Sal Da Vinci, y «Pazzi di Roma» con Barbara Foria; además, tiene un podcast de televisión y un programa de radio en Radio Marte. Entre tanto trabajo, sin embargo, siempre hay espacio para un poco de fútbol: «La primera vez que fui al estadio fue para ver un Nápoles-Milan de la temporada 1993/94: estábamos en apuros y, en los últimos minutos, Di Canio marcó tras una doble finta a Baresi y Maldini. Estaba en la curva con mi padre. La última vez fue este año contra la Fiorentina, pero en la tribuna».
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Fabio Esposito, de la televisión al fútbol: «Maradona en casa con mi padre, las vacaciones con Cannavaro y Sal Da Vinci en el estadio»
¿Nos cuenta alguna anécdota familiar relacionada con Maradona?
«Vino al bautizo de mi primo y nos trajo cuarenta relojes de plástico dorados. Los niños pensábamos que eran relojes de oro de verdad; cuando los vimos, nos quedamos con la boca abierta».
¿Qué efecto causaba tener a Diego Armando Maradona por casa?
«Era maravilloso. Yo tenía siete u ocho años, y él nunca venía solo: traía a Careca, a Giordano, a Alemao… Y a cada uno de ellos les pedía que me firmaran todas las páginas del diario».
¿Has seguido en contacto con él incluso después de que se retirara?
«Durante un tiempo sí, pero en los últimos 10 o 15 años no lo he vuelto a ver porque se había alejado de todo el mundo».
¿Quiénes son tus amigos en el mundo del fútbol?
«Borriello, con quien hemos compartido varias veladas en Milán; con los Cannavaro nos vamos de vacaciones juntos, y con otros exfutbolistas de mi misma edad. Crecí jugando con Cristian Maggio y con los dos Cannavaro; hoy nuestros hijos van juntos a clase en el colegio. Y además de ellos, también están los hijos de Mertens, Cavani, Behrami…».
¿Alguna curiosidad sobre ellos?
«Una vez nos reunimos todos para jugar un partido organizado por el colegio: miré a mi alrededor y todos eran exjugadores del Nápoles, y pensé: "¿Pero qué hago yo aquí?"».
¿Qué tipo de aficionado eres?
«Me involucro mucho en el partido; digamos que, como he jugado al fútbol, intento analizarlo un poco desde el punto de vista táctico. Pero cuando sube la adrenalina, soy de los que "viven" los 90 minutos».
¿A qué nivel has jugado?
«En las categorías inferiores, jugaba de extremo izquierdo con el pie contrario. Y solía chutar con efecto…».
Nápoles siempre ha sido una ciudad muy unida al equipo.
«El hecho de tener un solo equipo, sin rivalidades, ayuda. Además, De Laurentiis ha sabido atraer muy bien a las mujeres y a las familias al estadio, ampliando así la base de aficionados. Hay dos tipos de aficionados: los que ven el fútbol como un espectáculo y los que lo consideran una religión».
¿Cuál es la locura más grande que has hecho por el Nápoles?
«El Nápoles-Parma de hace 23 años. Yo estaba en Milano Marittima con unos amigos, eran las 9 o las 9:30 de la mañana: nos miramos y dijimos: "¿Por qué no nos vamos al estadio?". Hicimos el trayecto a 200 km/h; todavía recuerdo que tardamos cuatro horas y cuarto. Y llegamos a tiempo».
¿Una superstición sobre la que no se discute?
«Tanto si ves el partido en casa como en el estadio, es obligatorio llevar algo del Nápoles. Siempre y en cualquier caso. Si estamos en casa y hay alguien que anima a otro equipo, puede quedarse, pero tiene que cambiarse de habitación».
Aparte de Maradona, ¿cuál es el jugador por el que sientes más cariño?
«Voy a nombrar a dos que han marcado la historia reciente del Nápoles: Cavani y Mertens. Al primero te emocionaba verlo de cerca; el belga siempre ha aceptado salir desde el banquillo con todos los entrenadores, sin quejarse nunca».
Has hecho un programa con Sal Da Vinci, que también es aficionado del Nápoles.
«Casi siempre vamos juntos al estadio, comentamos los partidos y puedo decirte que es un gran admirador de Antonio Conte. Cada vez que empiezan a circular rumores sobre una posible salida suya, se preocupa. Y cuando Sal tiene una función en el teatro mientras juega el Nápoles, pide que le pongan el resultado del partido en directo en el teletipo».
¿Con quién te gustaría presentar un programa deportivo?
«Me gusta cómo Diletta Leotta se lleva el protagonismo: no es fácil, porque muchos se fijan en su aspecto físico, pero ella siempre sale airosa como presentadora deportiva. Además, en este punto apostaría por Veronica Gentile (Le Iene, nota del editor)».