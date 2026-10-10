El icono italiano Cannavaro ha mostrado su apoyo a Kvaratskhelia para ganar el Balón de Oro 2026. El legendario defensa ha dejado claro que el extremo del PSG merece el máximo galardón individual del fútbol mundial.

Kvaratskhelia firmó una campaña espectacular la pasada temporada, ayudando al PSG a conquistar dos títulos consecutivos de la Champions League. Su brillo constante en la principal competición de clubes de Europa ha llamado la atención del exjugador del Nápoles.

Con el ganador previsto para anunciarse el 26 de octubre, el debate sobre quién debe llevarse el premio se intensifica. Cannavaro, sin embargo, tiene absolutamente claro quién debe ser coronado como el mejor jugador del planeta.