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Fabio Cannavaro deja de lado a Kylian Mbappe al nombrar al «único» candidato al Balón de Oro 2026
Cannavaro elige a su Balón de Oro
El icono italiano Cannavaro ha mostrado su apoyo a Kvaratskhelia para ganar el Balón de Oro 2026. El legendario defensa ha dejado claro que el extremo del PSG merece el máximo galardón individual del fútbol mundial.
Kvaratskhelia firmó una campaña espectacular la pasada temporada, ayudando al PSG a conquistar dos títulos consecutivos de la Champions League. Su brillo constante en la principal competición de clubes de Europa ha llamado la atención del exjugador del Nápoles.
Con el ganador previsto para anunciarse el 26 de octubre, el debate sobre quién debe llevarse el premio se intensifica. Cannavaro, sin embargo, tiene absolutamente claro quién debe ser coronado como el mejor jugador del planeta.
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Cosas extraordinarias en la Champions League
Cannavaro cree que el impacto de Kvaratskhelia en Europa le distingue del resto de la competencia. Sostuvo que las actuaciones del georgiano con el Paris Saint-Germain no pueden ser ignoradas por los votantes.
Tengo buena memoria. No me fijo solo en lo más reciente", dijo Cannavaro a Gazzetta. "En la Champions League de la temporada pasada, Kvaratskhelia fue el jugador más influyente desde el punto de vista futbolístico y, si tuviera que elegir, no tendría ninguna duda.
"Todo el mundo puede usar el Mundial como referencia, pensar en Mbappe o tener en cuenta a Messi y su carrera, pero Kvara hizo cosas extraordinarias".
Recordando sus impresionantes estadísticas individuales
Cannavaro sabe exactamente lo que hace falta para ganar el prestigioso premio, después de haber conquistado él mismo el Balón de Oro hace exactamente 20 años, en 2006. Kvaratskhelia respaldó sin duda esos elogios con unos números soberbios durante la campaña 2025-26.
El atacante firmó 19 goles y dio 11 asistencias en 48 partidos en todas las competiciones con el Paris Saint-Germain. Esto llegó después de su histórica etapa en el Napoli, donde anteriormente sumó 30 goles y 20 asistencias en 107 encuentros mientras conquistaba el título de la Serie A.
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A la espera del veredicto definitivo
Kvaratskhelia y quienes le apoyan afrontarán ahora una espera llena de nervios hasta la ceremonia oficial del Balón de Oro a finales de octubre. El delantero del PSG es, sin duda, uno de los principales candidatos tras su estelar temporada a nivel de clubes.
El mundo del fútbol descubrirá pronto si la predicción de Cannavaro se hace realidad. Ganar el Balón de Oro sería la coronación perfecta para la extraordinaria trayectoria de este talentoso internacional georgiano.
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