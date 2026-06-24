Fabio Cannavaro anima a Cristiano Ronaldo a «seguir jugando unos años más» tras ver cómo el «muy inteligente» ídolo de Portugal acababa con el sueño mundialista de su selección de Uzbekistán

Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán el martes en su segundo partido del Grupo K del Mundial y se repuso del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo. En el NRG Stadium, Ronaldo calló a sus críticos con dos goles. Cannavaro admitió a O Jogo que sus jugadores sufrieron desde el inicio ante Portugal.

El técnico reconoció que encajar dos tantos tempraneros mermó a su equipo, pese a un breve momento en el que reaccionó. Un gol anulado acabó con sus esperanzas ante un rival que, según Cannavaro, juega en otra dimensión.