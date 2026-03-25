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Fabinho afirma que Neymar sigue siendo el «jugador con más talento» de Brasil y que podría ser «muy importante» en el Mundial de 2026
La «presión» de Brasil
Brasil afronta el ciclo del Mundial de 2026 bajo una enorme presión, tras no haber conseguido levantar el trofeo desde su triunfo en 2002 en Japón y Corea del Sur. Bajo la dirección de Ancelotti, el equipo ha quedado encuadrado en el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití para el próximo torneo en Norteamérica. El centrocampista del Al-Ittihad Fabinho, que se ganó una sorprendente convocatoria con la selección a finales del año pasado y que participó recientemente en un amistoso contra Túnez en noviembre de 2025, insiste en que la plantilla está centrada en poner fin a su sequía de títulos, independientemente de si se les considera favoritos del torneo. «Para Brasil, es raro pasar por una sequía de títulos como esta», declaró a L'Equipe. «A los jugadores no nos importa si somos favoritos o no. Sabemos que podemos hacer algo especial, que podemos llegar hasta el final. Creo que esa es la mentalidad que debemos tener».
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Fabinho apuesta por Neymar para 2026
Aunque Neymar no ha sido convocado para los últimos amistosos contra Francia y Croacia con el fin de centrarse en su puesta a punto en el Santos, su influencia sigue siendo un tema central de conversación. A pesar de que la antigua estrella del Barcelona y del París Saint-Germain no juega con su selección desde octubre de 2023, Fabinho insiste en que un Neymar en forma sigue siendo el principal jugador decisivo del equipo. «Para mí, sigue siendo el jugador brasileño con más talento en la actualidad», declaró el exjugador del Liverpool tras entrar en la última convocatoria de Ancelotti. «Puede marcar la diferencia en cualquier momento, por lo que puede ser muy importante en un Mundial. Si está en buena forma y físicamente a punto, es el mejor».
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Grandes elogios para el veterano Benzema
La conversación sobre el talento de élite se extendió a los próximos rivales de Brasil, y Fabinho ofreció una sorprendente valoración sobre la delantera francesa. A pesar de que Karim Benzema se retiró del fútbol internacional en 2022, su antiguo compañero en el Al-Ittihad insiste en que el veterano sigue siendo el mejor delantero de Francia: «Por supuesto, tiene la capacidad. Creo que sigue siendo el mejor número 9 francés. Además, ni siquiera sé si es un auténtico número 9, pero Karim es muy fuerte, marca la diferencia», dijo Fabinho. «Sabe marcar, sabe crear... así es Karim. En los entrenamientos, aún podía ver su calidad frente a la portería. Es impresionante. En Arabia Saudí hay partidos que son un poco más duros por el calor. Pero da la impresión de que a él no le afecta. Corre, trabaja duro y es decisivo».
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Últimos preparativos para Norteamérica
Brasil se enfrenta este jueves a una prueba de fuego contra Francia, lo que brinda a Ancelotti una oportunidad crucial para comprobar si su equipo es capaz de desplegar su creatividad sin su antiguo líder. Aunque Neymar ha participado en cuatro goles en solo tres partidos con el Santos esta temporada, primero debe demostrar su consistencia física para acallar a los escépticos antes de que se dé a conocer la convocatoria definitiva para el Mundial en mayo.