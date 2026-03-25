Fabinho afirma que Neymar sigue siendo el «jugador con más talento» de Brasil y que podría ser «muy importante» en el Mundial de 2026

Brasil afronta el ciclo del Mundial de 2026 bajo una enorme presión, tras no haber conseguido levantar el trofeo desde su triunfo en 2002 en Japón y Corea del Sur. Bajo la dirección de Ancelotti, el equipo ha quedado encuadrado en el Grupo C junto a Marruecos, Escocia y Haití para el próximo torneo en Norteamérica. El centrocampista del Al-Ittihad Fabinho, que se ganó una sorprendente convocatoria con la selección a finales del año pasado y que participó recientemente en un amistoso contra Túnez en noviembre de 2025, insiste en que la plantilla está centrada en poner fin a su sequía de títulos, independientemente de si se les considera favoritos del torneo. «Para Brasil, es raro pasar por una sequía de títulos como esta», declaró a L'Equipe. «A los jugadores no nos importa si somos favoritos o no. Sabemos que podemos hacer algo especial, que podemos llegar hasta el final. Creo que esa es la mentalidad que debemos tener».