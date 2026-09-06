Su aportación vital quedó patente en la final del Mundial, donde registró un 91,7 % de acierto en el pase y creó dos ocasiones antes de ser sustituido en el minuto 62.

En declaraciones a Telefoot, recogidas por AS, afirmó: "Creo que es el sueño de todo futbolista. Ser reconocido individualmente por todo tu trabajo durante esta temporada o durante varios años seguidos.

"La verdad es que he tenido la suerte de ganar muchos títulos colectivos. Individuales, pocos. ¿Y por qué no soñar con estar lo más cerca posible de levantar este trofeo? Sería algo muy especial y un honor poder levantar el Balón de Oro".