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Fabián Ruiz admite su sueño del Balón de Oro mientras la estrella del PSG y de España apunta al máximo premio individual del fútbol
Centrocampista apunta a un galardón individual
El mediapunta de 30 años ha emergido como un aspirante inesperado al Balón de Oro después de un brillante botín de títulos a lo largo de la campaña 2025-26. A pesar de perderse un periodo importante por lesión, el maestro del centro del campo conquistó la Ligue 1, la Champions League y la Supercopa de la UEFA con el PSG. En la escena internacional, participó en los ocho partidos de España mientras levantaba el trofeo del Mundial 2026.
- MIS
«Es el sueño de todo futbolista»
Su aportación vital quedó patente en la final del Mundial, donde registró un 91,7 % de acierto en el pase y creó dos ocasiones antes de ser sustituido en el minuto 62.
En declaraciones a Telefoot, recogidas por AS, afirmó: "Creo que es el sueño de todo futbolista. Ser reconocido individualmente por todo tu trabajo durante esta temporada o durante varios años seguidos.
"La verdad es que he tenido la suerte de ganar muchos títulos colectivos. Individuales, pocos. ¿Y por qué no soñar con estar lo más cerca posible de levantar este trofeo? Sería algo muy especial y un honor poder levantar el Balón de Oro".
La figura clave compromete su futuro
Una campaña sólida le permitió firmar dos goles y cinco asistencias en 34 apariciones en todas las competiciones con el PSG la temporada pasada. El gigante francés se movió con rapidez para asegurar su futuro a largo plazo, atándolo con un nuevo contrato que se extiende hasta junio de 2028. El reconocimiento individual supone un premio merecido para un centrocampista que a menudo ha actuado como un héroe silencioso en la medular.
- SOPA Images
El calendario de pruebas espera a los campeones
Ruiz ha participado en los tres primeros partidos del PSG en la Ligue 1 esta temporada, pero el vigente campeón sigue sin ganar y ocupa la 13.ª plaza con dos puntos. El campeón de Europa debe reaccionar con rapidez cuando reciba al Slovan Bratislava en el estreno de la fase de liga de la Champions League del miércoles. Después le espera otra exigente prueba al equipo de Luis Enrique, con una visita para medirse al Brest en la liga el domingo 13 de septiembre.
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