En declaraciones a talkSPORT, Hurzeler explicó cómo centrarse en lo básico sentó las bases del éxito de su equipo. «Nuestro planteamiento fue centrarnos de verdad en nosotros mismos y nuestro enfoque era querer ganar primero las pequeñas batallas», explicó. «Ganar el primer duelo aéreo, ganar la primera entrada, ganar el primer saque de banda, ganar el primer córner.

»Suena un poco a la vieja escuela, pero realmente ese fue nuestro planteamiento, porque cuando ganas esas pequeñas batallas, te metes en el partido y entonces puedes crear una ocasión más grande. Cuando ganas las pequeñas batallas, los jugadores ganan confianza, generan esa fe en sí mismos y de verdad confían los unos en los otros».

Esta mentalidad agresiva pilló completamente desprevenidos a los visitantes desde el inicio. Un frustrado Mikel Arteta reconoció que su equipo fue superado en los compases iniciales, al admitir que no igualó el deseo de Brighton en el arranque. «Merecieron ganar el partido y es una gran lección para nosotros», admitió el técnico del Arsenal. «Se notaba desde el primer saque de banda, estaba clarísimo».



