Alcanzar el escenario europeo representa un hito enorme tanto para el desarrollo del club como para la fiel afición del Brighton, según Hurzeler. Al hablar del ambiente eléctrico del Amex y de los retos continentales que les esperan, añadió: "Estoy muy feliz por todo el club y por todos los que han formado parte de ese camino. Además, estoy muy feliz por los jugadores y los aficionados. Crearon otro gran ambiente aquí esta noche. Fue muy enérgico y especial, así que gracias a los aficionados por ello.

"Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de jugar en Europa. Sabemos que será un gran desafío al que tendremos que enfrentarnos, pero parece que estamos preparados. La clave será mantener estos estándares y esta intensidad en la Premier League, pero también en Europa. Esperemos estar preparados para eso. Intentaremos dar lo mejor de nosotros, ir partido a partido y ver qué pasa."