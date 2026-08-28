¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Brighton & Hove Albion v Tromso - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Fabian Hurzeler elogia al «profesional» Brighton después de que una contundente victoria sobre el Tromso asegure el billete para la Conference League

Fabian Hürzeler
Brighton vs Tromsoe
Brighton
Tromsoe
Conference League Qualification
Premier League

Fabian Hurzeler elogió el enfoque profesional del Brighton después de que una contundente victoria por 4-0 en la vuelta ante el Tromso en el Amex Stadium asegurara su plaza en la fase de grupos de la Conference League. Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper, Mats Wieffer y Olivier Boscagli marcaron para que el Brighton borrara de forma contundente el recuerdo del empate sin goles en la ida.

  • Las Gaviotas, dominadoras, sellan su pase

    Tras una ida sin goles, el Brighton aseguró su plaza en la fase de grupos europea gracias a una actuación contundente en casa. El conjunto local tomó el control con tres goles en la primera parte antes de cerrar una contundente victoria por 4-0 en el global. Los talentosos adolescentes Kostoulas y Luka Vuskovic acapararon los focos, dominando en la posesión, en los duelos aéreos y en la creación de ocasiones peligrosas.

    • Anuncios
  • Brighton & Hove Albion v Tromso - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round Second LegGetty Images Sport

    Hurzeler elogia una exhibición letal

    El técnico alemán elogió el compromiso de su equipo para imponer un ritmo feroz desde el inicio y desarmar a los visitantes. Al explicar los factores clave de la victoria tras el partido, Hurzeler dijo: "El gol tempranero siempre ayuda y creo que hoy tuvimos un planteamiento muy profesional. Mérito de los jugadores, porque presionaron con intensidad y ganaron muchos duelos individuales. Forzaron a Tromso a cometer errores y mantuvimos la portería a cero una vez más.

    "Mantuvimos un nivel muy alto con y sin balón y marcamos algunos goles bonitos. El planteamiento que tuvimos fue la clave del éxito. Además, los goles tempraneros ayudan, así que, en líneas generales, fue una actuación muy satisfactoria".

  • El viaje europeo ilusiona al entrenador

    Alcanzar el escenario europeo representa un hito enorme tanto para el desarrollo del club como para la fiel afición del Brighton, según Hurzeler. Al hablar del ambiente eléctrico del Amex y de los retos continentales que les esperan, añadió: "Estoy muy feliz por todo el club y por todos los que han formado parte de ese camino. Además, estoy muy feliz por los jugadores y los aficionados. Crearon otro gran ambiente aquí esta noche. Fue muy enérgico y especial, así que gracias a los aficionados por ello.

    "Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de jugar en Europa. Sabemos que será un gran desafío al que tendremos que enfrentarnos, pero parece que estamos preparados. La clave será mantener estos estándares y esta intensidad en la Premier League, pero también en Europa. Esperemos estar preparados para eso. Intentaremos dar lo mejor de nosotros, ir partido a partido y ver qué pasa."

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Brighton & Hove Albion v Tromso - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round Second LegGetty Images Sport

    Se avecina la prueba de Stamford Bridge

    El Brighton vuelve ahora a centrar su atención en la Premier League para una exigente visita a Stamford Bridge para medirse al Chelsea este fin de semana. Las destacadas actuaciones de Kostoulas y Vuskovic aportan valiosas opciones tácticas y un saludable quebradero de cabeza a la hora de elegir tanto en el ataque como en la zaga de Hurzeler. Mantener este impulso será vital antes de que la plantilla se disperse por el parón internacional, previo a un apretado calendario europeo.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Brighton crest
Brighton
BHA
Eliteserien
Tromsoe crest
Tromsoe
TRO
Sarpsborg 08 crest
Sarpsborg 08
S08